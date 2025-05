Sarah Felberbaum e la cosa “più bella che De Rossi ha fatto” per lei

Insieme da ben quattordici anni, Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi si amano ancora come il primo giorno. Certo, col tempo hanno dovuto limare alcuni lati dei loro caratteri, si sono dovuti venire incontro e hanno lavorato sul loro matrimonio ma la magia è sempre la stessa. Quella dei primi giorni, come ammesso dall’attrice, che grazie all’ex calciatore ha stravolto la sua vita, diventando moglie e mamma.

Sarah Felberbaum e il rapporto con Daniele De Rossi

In occasione del lancio su Netflix della nuova serie che la vede protagonista, Maschi Veri, Sarah Felberbaum ha rilasciato dichiarazioni sul suo matrimonio con Daniele De Rossi. Un rapporto che gode, a quanto pare, di ottima salute.

“Daniele ha fatto tante cose per me, la più bella è avermi regalato l’amore. Mi sento amata e appagata“, ha spiegato l’attrice alla rivista Donna Moderna.

E poi: “Con Daniele sappiamo prenderci i nostri momenti, ci mangiamo ancora con gli occhi. Ma abbiamo lavorato tanto su noi stessi. Gli uomini in genere hanno più paura a mettersi in discussione, ma lui mi ha molto seguita”.

Insieme Sarah e De Rossi guardano nella stessa direzione, soprattutto per quanto riguarda l’educazione dei bambini: “I nostri figli crescono con la libertà di essere quello che vogliono. Un esempio banale: Noah ha i capelli lunghi, nessuno di noi è contento, ma lui sì e lo lasciamo essere come vuole”.

La Felberbaum ha avuto dal marito due eredi: Olivia Rose, nata nel 2014 e Noah, arrivato nel 2016. De Rossi è anche padre di Gaia, nata nel 2005 dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli.

Parlando di Maschi Veri, che esplora temi come la sessualità e i tabù, Sarah Felberbaum si è detta contraria alle coppie aperte: “Non sono una sostenitrice della coppia aperta. Ilenia (il suo personaggio nella serie, ndr), invece, si sente a suo agio, è il suo modo per salvare la relazione. Se io dovessi trovare tempo per altri uomini, significherebbe che non ho più voglia di darne al mio”.

Fonte: IPA

La storia d’amore tra Sarah Felberbaum e De Rossi

L’amore tra Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi è nato per caso. Lei non aveva alcuna intenzione intenzione di legarsi sentimentalmente a un giocatore di calcio, influenzata dai vari cliché che spesso ruotano intorno a questi adoni con i tacchetti ai piedi. Ma con De Rossi è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

“A una cena, stesso tavolo. Era il 2009. L’ho visto entrare dal fondo della sala, quei suoi splendidi occhioni celesti hanno incrociato i miei. Come in un film. La cosa buffa è che io non sapevo chi fosse, invece tutti lo guardavano”, ha raccontato lei.

“Quando l’ho conosciuto ho detto ‘vabbè, non può essere’, e invece dopo più di dieci anni ed eccoci qui. Non so cosa dire, ripeto ancora una volta che Daniele è l’amore della mia vita. – ha aggiunto – Abbiamo un ottimo equilibrio e, come tutte le coppie, i nostri alti e bassi. Quando l’altro è in difficoltà emotiva, perché la vita lo sta mettendo alla prova, lui si può appoggiare su di me e viceversa. Io lo faccio anche fisicamente, ho bisogno del suo calore”.