Di cosa parla Maschi Veri la serie Netflix con Montanari e Sermonti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Cast Maschi Veri

Di cosa parla Maschi Veri? La nuova serie su Netflix con Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti è già un cult e si prepara a conquistare migliaia di telespettatori.

Uno show fuori dal coro che ha come protagonisti degli uomini in lotta contro il machismo e il patriarcato.

La trama di Maschi Veri

Maschi veri ha per protagonisti quattro uomini, amici sin dai tempi dell’Università, che si portano dietro stereotipi, idee e comportamenti machisti.

Tutti e quattro, a modo loro, si trovano a vivere una crisi, nell’incapacità di rapportarsi con il mondo delle donne. Massimo, interpretato da Matteo Martari, viene licenziato perché sostituito al lavoro da una donna; Luigi (Pietro Sermonti) si trova a dover affrontare una crisi coniugale, mentre Riccardo (Francesco Montanari) vive il tradimento con leggerezza sino a quando la sua compagna non gli chiede di aprire la coppia.

Infine troviamo Mattia (Maurizio Lastrico) che cerca, dopo un matrimonio finito, di uscire nuovamente con le donne, inciampando solo in appuntamenti sbagliati.

La storia, in generale, ricalca Machos Alfa, serie tv spagnola da cui è tratto. Le battute cult e le svolte principali sono simili, cambiano però le sfumature e il tono.

“I quattro sono diversissimi tra di loro. Ma ognuno sente che c’è qualcosa che non va e che va affrontato”, ha svelato Pietro Sermonti al Corriere della Sera, parlando della serie tv e dei suoi personaggi.

“Credo che la decostruzione del maschio sia utilissima e pure divertente – ha aggiunto l’attore -. Ma non serve un corso: interrogarsi sui propri privilegi anche inconsapevoli, non è una mutilazione, ma il contrario. Sento molti uomini che si lamentano: non si può più di niente, criticano il politically correct. Invece, io trovo legittimo chiedersi che cosa sentano le persone a cui sono destinate le parole”.

Il cast di Maschi Veri fra Ilary Blasi e Sarah Felberbaum

La serie tv Maschi Veri è composta da ben otto episodi, durante i quali scopriremo le avventure di questi quattro amici alle prese con una mascolinità da decostruire.

Nel cast non spiccano dunque solo Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti, ma anche alcune figure femminili importanti.

Prima di tutto Thony, cantante e attrice, che interpreta la moglie di Pietro Sermonti, alle prese con una vita sessuale che non c’è e con la necessità di piacere e piacersi ancora nonostante il tempo che passa.

Nel cast anche Sarah Felberbaum che veste i panni della fidanzata di Francesco Montanari. Una donna forte e in carriera, che sa quello che vuole e non ha paura di dirlo. Quando chiederà al suo compagno di aprire la coppia, cambierà totalmente tutti gli equilibri, scoprendo alcune verità sul loro legame.

Da segnalare, inoltre, due guest star femminili: Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle e giornalista d’inchiesta, ma anche Ilary Blasi. La conduttrice, reduce dalla chiusura di The Couple, apparirà sullo schermo ancora una volta recitando in Maschi Veri. La serie tv, dunque, è già stata accolta con grandissimo entusiasmo e si candida a diventare un vero e proprio cult.