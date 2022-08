Alessia, Giulia, Rocco: chi sono i 3 figli di Claudio Amendola

Fonte: ANSA Francesca Neri, cosa fa oggi la moglie di Claudio Amendola

Claudio Amendola è sempre stato circondato da un immenso affetto, e non solo da parte dei suoi tantissimi fan: ha avuto due storie d’amore molto importanti, dalle quali sono nati i suoi tre splendidi figli. Oggi Alessia, Giulia e Rocco sono i suoi gioielli più preziosi, ma cosa fanno nella vita? Scopriamolo insieme.

Claudio Amendola, i suoi grandi amori

Attore di incredibile talento e personaggio tra i più amati della televisione italiana, Claudio Amendola ha avuto una vita sentimentale colma di amore. Nel 1983, appena ventenne, è convolato a nozze con la doppiatrice Marina Grande: la loro è stata una relazione che, seppure un po’ acerba, aveva trovato il giusto ritmo nella frenetica vita di due artisti che stavano spiccando il volo. Nonostante entrambi fossero davvero giovanissimi, hanno subito deciso di allargare la famiglia. E l’anno seguente il loro matrimonio, quando Marina aveva appena 17 anni, è arrivata Alessia. Nel 1989 è nata la loro secondogenita Giulia.

“È stato bello essere un papà così giovane, perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che era già pronta per esserlo” – aveva rivelato Amendola in un’intervista qualche tempo fa – “Era presente, ha sopperito a tutte le mie mancanze”. La relazione con Marina Grandi si è pian piano spenta, così nel 1997 i due hanno scelto la strada del divorzio. Ma i rapporti tra di loro sono rimasti molto buoni, soprattutto per il bene delle loro ragazze. Nel frattempo, Claudio ha conosciuto quella che sarebbe divenuta la sua seconda moglie, una donna accanto alla quale ha superato tantissime difficoltà.

Stiamo parlando di Francesca Neri, attrice splendida e di grande talento: Amendola l’ha conosciuta sul set del film Le mani forti, e tra di loro è scoppiata la passione. Le nozze sono arrivate solamente nel 2010, dopo lunghi tentennamenti. D’altra parte, il loro amore non sembrava aver bisogno di alcuna ufficializzazione. Nel 1999, la coppia ha avuto un maschietto, Rocco. E quella che pareva una storia da favola si è ora infranta, o almeno così rivelano le indiscrezioni. Nell’estate 2022, infatti, hanno iniziato a circolare voci di una crisi insanabile tra Claudio e Francesca.

Chi sono i figli di Claudio Amendola

Alessia, Giulia e Rocco sono molto riservati e non amano particolarmente le luci dei riflettori. E, nonostante l’influenza della loro famiglia, fino a questo momento soltanto la primogenita ha scelto di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Alessia è infatti diventata attrice teatrale, conduttrice radiofonica e soprattutto doppiatrice di successo, proprio come sua mamma e suo nonno (il grande Ferruccio Amendola). Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2010 ha avuto il piccolo Diego: così Claudio Amendola è diventato nonno per la prima volta, ad appena 47 anni.

Sua sorella Giulia ha provato a seguire le orme paterne: aveva solamente 16 anni quando, proprio accanto ad Alessia e a papà Claudio, ha partecipato ad uno spot pubblicitario. Tuttavia, ha ben presto capito che quella non era la sua strada e ha abbandonato ogni velleità artistica. Mentre invece Rocco, il più giovane dei figli di Amendola, sta ancora studiando all’università. Sul suo conto non si sa molto, se non che è tifosissimo della Roma – una passione ereditata assolutamente dal papà.