Chi è Alessia, la figlia di Claudio Amendola che fa l’attrice

editato in: da

Nata a Roma il 27 febbraio 1984, Alessia Amendola è figlia di Claudio e nipote dell’indimenticabile Ferruccio. Sua madre è invece Marina Grande, la prima moglie dell’attore romano che, come ben si sa, è legato da più di 20 anni a Francesca Neri, dalla quale ha avuto il figlio Rocco (nato nel 1999).

Alessia Amendola, sorella di Giulia, è attrice e doppiatrice. Per quanto riguarda il primo percorso, è il caso di citare la sua presenza nel film La Mossa del Pinguino, pellicola del 2014 che ha segnato il debutto di Claudio Amendola dietro la macchina da presa.

La figlia del celebre attore romano è famosa soprattutto come doppiatrice. Sono tantissimi i personaggi iconici ai quali ha prestato la voce. Giusto per ricordarne qualcuno, citiamo la Principessa Amelia portata sullo schermo da una giovanissima Anne Hathaway in Pretty Princess, ma anche Adèle nel pluripremiato La Vita di Adele.

Proseguendo con l’elenco dei personaggi la cui voce italiana è quella di Alessia Amendola, è impossibile non chiamare in causa Juno nell’omonimo film che ha regalato fama internazionale a un’allora giovanissima Ellen Page. L’attrice canadese è stata doppiata dalla figlia di Claudio Amendola anche in altre pellicole, tra le quali spiccano To Rome With Love e Inception.

Emma Roberts, Jennifer Lawrence, Amanda Seyfried: sono numerose le donne del cinema internazionale doppiate da Alessia Amendola, che per il suo talento ha conquistato importanti riconoscimenti.

La nipote del doppiatore di grandissimi come Robert De Niro e Stallone ha ottenuto la palma di Miglior Doppiatrice al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio nel 2008 e, nel 2012, ha portato a casa il Leggio D’Oro per la migliore interpretazione femminile.

Tornando un attimo alla parentesi della sua carriera dedicata alla recitazione, è doveroso fare un cenno all’esperienza teatrale e, nello specifico, allo spettacolo Il Sesso di Colpa, diretto da Patrizio Cigliano e portato in scena nel 2013 al Teatro Petrolini di Roma.

Protagonista assieme al padre di uno spot di telefonia risalente al 2004, dieci anni fa ha reso l’attore de I Cesaroni e regista di Nero a Metà nonno di Diego. Concludiamo facendo presente che ha lavorato tantissimo anche nel cinema di animazione – in film come Il Re Leone II e Gli Incredibili giusto per citare due titoli – e che è sua la voce di Caroline Spencer nella soap opera Beautiful.