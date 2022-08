“Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati”: le ultime indiscrezioni

Fonte: ANSA Francesca Neri, cosa fa oggi la moglie di Claudio Amendola

Un amore lunghissimo, che ha superato le prove più difficili. Claudio Amendola e Francesca Neri sono stati (o sono ancora) una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo, uniti dalla passione per il cinema ma anche per la stima e l’amore reciproco che provano l’uno per l’altra. Per questo, la notizia di una loro possibile separazione non solo ha scombussolato il pubblico ma ha lasciato sgomenti tutti coloro che hanno creduto nella loro unione, messa alla prova dalla vita e dai suoi sconvolgimenti.

Claudio Amendola e Francesca Neri, amore al capolinea

Stando alle ultime indiscrezioni comparse su Diva e Donna, sembra che la coppia abbia deciso di dirsi addio dopo 25 anni d’amore. Una voce che rimane nel più stretto campo delle supposizioni, ma pare che l’attore romano abbia già raccolto le sue cose e abbia lasciato la casa che condivideva con sua moglie.

I movimenti di Claudio Amendola, che sarebbe stato visto trafficare nei pressi della nuova abitazione, sarebbero dunque apparsi sospetti. Nessuno dei due, però, ha voluto confermare né smentire le voci che sono circolate sul loro conto e sul presunto divorzio, arrivato dopo un amore lunghissimo e che ha superato numerose difficoltà.

Sul finire del 2021, Francesca Neri aveva voluto aprirsi sulla sua malattia, una cistite interstiziale dalla quale non può guarire completamente, alla quale è seguito un lungo periodo di depressione. Claudio Amendola è sempre stato al suo fianco, nonostante il dolore e le difficoltà di lei, che si è chiusa nella sua sofferenza.

Era stato l’attore romano a parlare per primo, in una lunga intervista concessa a Verissimo nella quale aveva rivelato dei problemi di salute della moglie, confessandosi con le lacrime agli occhi. Un amore che sembrava quindi aver superato la prova più dura e che appariva destinato a non avere mai fine.

La Neri, poi, aveva parlato del ruolo che suo marito aveva ricoperto nel superamento della malattia: “Mi ha salvata”, aveva dichiarato, specificando di essersi allontanata dalla sua famiglia e da suo figlio, con il chiaro intento di proteggerli dal dolore. Una scelta compiuta per Rocco, in particolare, al quale avrebbe voluto risparmiare la sofferenza di vederla affrontare la malattia.

Francesca Neri e Amendola, una passione nata sul set

Il loro primo incontro, avvenuto nel 1997, non poteva che essere sul set. La coppia ha infatti incrociato il proprio destino durante le riprese di Le Mani Forti di Franco Bernini. Da quel momento, non si sono più lasciati. Nel 1999 nasce Rocco, il loro primo e unico figlio, mentre nel 2010 hanno deciso di sposarsi a New York, con una cerimonia sui generis e che non ha valore legale in Italia.

Uniti per 25 anni, Francesca Neri e Claudio Amendola hanno vissuto il loro amore lontano dal clamore dei riflettori, nonostante siano entrambi dei personaggi noti e molto amati. Ora che si rincorrono le voci di un loro presunto divorzio, entrambi hanno scelto il silenzio. Non ci sono dunque conferme né smentite da parte dei diretti interessati, che hanno – ancora una volta – scelto la strada del silenzio.