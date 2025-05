Ilary Blasi, la frecciata a Francesco Totti in Maschi Veri

Fonte: IPA Ilary Blasi

Basta un cameo per lasciare il segno, e Ilary Blasi lo sa bene: dopo il documentario Unica e Ilary su Netflix, è presente in Maschi Veri, adattamento italiano in cui sono presenti Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Pietro Sermonti e Francesco Montanari. La conduttrice, reduce dall’insuccesso di The Couple, è presente con un cameo nelle ultime puntate. E quale modo migliore di partecipare se non lanciando una frecciata ben assestata all’ex marito, Francesco Totti? Ma procediamo per punti.

Ilary Blasi in Maschi Veri: la frecciata a Francesco Totti

Ilary Blasi è inarrestabile: The Couple non ha ottenuto il successo sperato, è vero, in termini di ascolti è stato un “flop”, ma la conduttrice rimane una delle punte di diamante di Mediaset. E non solo: il suo nome è ormai accostato a Netflix da un po’ di tempo, dopo i documentari sulla sua vita. E ora è il turno di un cameo in Maschi Veri, nuova serie disponibile sulla piattaforma streaming. Ma come si è arrivati a una frecciata a Francesco Totti?

Semplice: negli episodi finali viene citato il divorzio dell’anno, ovvero proprio quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti (che invero è ancora in corso). Il personaggio interpretato da Laura Adriani, Daniela, compagna di Massimo, dopo essere stata “mantenuta” cambia la sua strada, divenendo una content creator anche molto apprezzata. E quando la sua fama oscura quella del marito, quest’ultimo non ci sta, tiene un corso sui “maschi in cerca di riscatto” e le critiche sul machismo tossico ricadono su Daniela. Che ha uno spirito guida: la Blasi!

A un party, la Blasi incontra Daniela e la spinge a non mollare: “Fregatene di quello che dice la gente. Gli uomini possono dire quello che vogliono, le donne no, anche se sei un personaggio pubblico”. E c’è pure un piccolo riferimento a Cristiano Iovino: quando Daniela invita la conduttrice per un caffè (Cristiano Iovino è “l’uomo del caffè”, n.d.r.), la Blasi rifiuta. “No, un caffè no… come se avessi accettato”. Pura poesia.

Colpito anche Cristiano Iovino, l’uomo del caffè

Quindi, in qualche modo con questo cameo la Blasi ha pensato bene di togliersi non uno, ma ben due sassolini dalle scarpe. Del resto, lei stessa aveva smentito di aver avuto una frequentazione intima con Iovino, mentre quest’ultimo in tribunale ha raccontato un’altra verità. “Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale”.

Al Messaggero, aveva anticipato qualche dettaglio in merito alla presunta liaison: “Era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere”. La Blasi ha poi rivisto il suo ex marito alla festa dei 18 anni della figlia Chanel, ma non ha posato insieme a Totti nella foto di famiglia davanti alla torta.