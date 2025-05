Ilary Blasi e Totti, attimi di tensione al compleanno di Chanel davanti alla torta

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi

Un party sfavillante quello del diciottesimo compleanno di Chanel Totti. Ma non sono mancati alcuni attimi di tensione a causa dei suoi famosi genitori, Francesco Totti e Ilary Blasi, che a due anni dalla separazione continuano con la loro battaglia legale.

Un accordo per il divorzio non è stato ancora trovato ed entrambi si accusano a vicenda di aver rovinato il loro matrimonio con presunti tradimenti. Un clima tutt’altro che idilliaco, che a quanto pare si è respirato (seppur a tratti) anche alla festa di Chanel, legatissima sia alla mamma sia al papà.

Cosa è successo tra Ilary e Totti al compleanno di Chanel

Le immagini e i video del compleanno di Chanel Totti hanno fatto il giro del web e sono diventati velocemente virali sui social. A creare il dibattito è stato in particolare un filmato in cui si vede la festeggiata che chiama la madre davanti alla torta a più piani.

Con la secondogenita di casa Totti c’erano i fratelli Cristian e Isabel, e l’ex calciatore della Roma. Chanel avrebbe subito chiamato la madre Ilary Blasi per una foto di famiglia, come quelle che per per venti anni hanno fatto sognare un po’ tutti, ma la Blasi avrebbe preferito non rispondere.

Chanel avrebbe riprovato più volte ad avere accanto a sé la madre per uno scatto ma la presentatrice si sarebbe categoricamente rifiutata.

La neo diciottenne, incantevole nel suo abito di strass, avrebbe provato più volte a chiamare la Blasi per una foto insieme agli altri fratelli e a Francesco Totti. Ma la 44enne avrebbe preferito evitare. “Mamma vieni”, si sente dire nel filmato e poi ancora: “Mamma dove sta?”. E di nuovo: “Mamma non ci sta?”.

Evidente, a quanto pare, la voglia di Ilary di non apparire in uno scatto insieme all’ex marito, visti i rapporti tutt’altro che idilliaci tra i due che non riescono ancora ad avere un rapporto cordiale dopo la fine della loro lunga storia d’amore.

Un atteggiamento che ha però diviso l’opinione pubblica: tanti hanno definito Ilary “ingiusta, per amore dei figli si fa tutto” mentre altri hanno ritenuto coerente il comportamento della Blasi: “Perché fingere?”.

Stando al racconto di alcuni presenti al compleanno di Chanel Totti, per tutta la serata Ilary e Totti si sarebbero tenuti a debita distanza. Tavoli ai lati opposti e nessun tipo di interazione: lui accompagnato da Noemi Bocchi, lei da Bastian Muller, che di recente ha fatto alla Blasi la proposta di matrimonio.

Il legame tra Ilary Blasi e Chanel Totti

Nonostante tutto, il legame tra Ilary Blasi e Chanel Totti resta forte, fortissimo. Dopo la festa la conduttrice ha condiviso pubblicamente una dolce dedica per la sua bambina, ormai diventata grande.

“18 anni di te…ti auguro il mondo e più…piccola grande donna”, ha scritto Ilary, che per l’occasione ha scelto un delizioso look mannish, tanto di moda in questo periodo.

Elegante e d’effetto, senza però togliere attenzione alla festeggiata. Chanel, che condivide con la madre la passione per la moda, ha risposto con molteplici cuori a conferma della solidità del loro rapporto.