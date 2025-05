Nonostante l'ultimo insuccesso in carriera, l'ex moglie di Francesco Totti non ha alcuna intenzione di lasciare la tv e punta al rilancio con la sua collega e amica del cuore

Fonte: IPA Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme. Non in vacanza o sul red carpet, come le abbiamo viste nell’ultimo periodo, bensì in televisione, in un programma nuovo di zecca. L’ex moglie di Francesco Totti è reduce dal flop di The Couple ma a quanto pare questo non ferma la sua voglia di andare avanti con il suo percorso televisivo. E così sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo con una grande novità.

Ilary Blasi e Michelle Hunziker insieme in tv

Stando a quanto riporta Dagospia, Ilary Blasi e Michelle Hunziker avrebbero girato nei giorni scorsi una puntata zero di un nuovo progetto tv. “Work, riunite”, è l’indizio social. Al momento non è dato sapere di più. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma se il progetto dovesse andare in porto, rappresenterebbe una svolta interessante nelle carriere di entrambe, da sempre legate a Mediaset.

Sicuramente sarebbe interessante vedere lavorare fianco a fianco Ilary Blasi e Michelle Hunziker, vista anche la forte amicizia che le unisce da tempo, da oltre venti anni. Potrebbero certamente regalare risate e quel pizzico di leggerezza che non guasta mai.

Nonostante il lungo rapporto le ex mogli di Francesco Totti ed Eros Ramazzotti non hanno mai avuto l’opportunità di lavorare insieme. Eccezion fatta per l’ospitata della Blasi a Michelle Impossibile, one woman show della Hunziker, dove le due si sono scambiate anche un focoso bacio.

Senza dimenticare la breve incursione della soubrette svizzera nel docu-reality di Ilary trasmesso da Netflix.

Fonte: IPA

L’amicizia tra Ilary Blasi e Michelle Hunziker

Perché Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono amiche? Entrambe hanno la stessa agente, Graziella Lopedota, alla quale tutte e due sono molto legate tanto che la donna si occupa della loro carriera quasi dagli esordi. E tra un programma e l’altro è dunque sbocciata una bella amicizia anche se inizialmente non è stato tutto così semplice.

“Ci siamo viste la prima volta al Premio Regia Televisiva di Raiuno, ci siamo anche preparate insieme e siamo scese da quella scala insieme, ho ancora la foto”, ha ricordato Michelle in un’intervista di coppia con Ilary per il settimanale Chi. “Lì è stato il primo approccio, poi sei venuta ospite in alcuni miei programmi, ma adesso te lo dico: io pensavo per anni che ti stessi sulle scatole”, ha aggiunto.

Fonte: IPA

“Non sei la prima che lo dice – ha replicato Ilary – è l’effetto che faccio a molti, non so perché”. La Hunziker ha dunque rivelato che l’amicizia con la Blasi si è fatta più stretta nel 2021, “quando abbiamo fatto una vacanza in barca tutti insieme in Sardegna, organizzata proprio da Graziella. C’era anche Nicola Savino che ci prendeva in giro”.

“Lì – ha ammesso l’ex moglie di Tomaso Trussardi riferendosi alla Blasi – ho capito come sei fatta, io ti volevo conoscere meglio ma quando ero con te, non riuscivo a buttare giù quel muro. Allora mi sono confidata, mi hai ascoltato, ti sei un po’ aperta e mi sono detta: “Ammazza, è proprio simpatica come pensavo!”.

Michelle Hunziker ci ha poi tenuto a dire che Ilary Blasi “è una di quelle amiche che c’è, nel senso che sai che ti pensa, capisce quello che stai vivendo e si palesa nel momento giusto”.

La Blasi ha precisato che per lei “l’amicizia non è sentirsi tutti i giorni o stare fisicamente insieme. Essere amiche vuol dire che, anche se non ti senti per un po’, sai che una persona c’è e questo è il valore aggiunto”.