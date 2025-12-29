Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, le ex di Totti e De Rossi insieme a Cortina

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Ilary Blasi

Negli anni 2000 erano le first lady della A.S Roma, ma quel capitolo è ormai chiuso per entrambe: Ilary Blasi e Tamara Pisnoli, in passato legate a Francesco Totti e Daniele De Rossi, sono ancora molto amiche. Le due si sono infatti incontrate in un locale a Cortina, concedendosi una serata tra balli e divertimento.

La serata danzerina di Ilary Blasi e Tamara Pisnoli

Le vacanze invernali di Ilary Blasi proseguono a gonfie vele. E tra un brindisi e l’altro, l’ex letterina si è concessa anche una serata in compagnia di una vecchia amica: Tamara Pisnoli. Le due si conoscono dai lontani anni 2000: all’epoca, infatti, i loro compagni Francesco Totti e Daniele De Rossi militavano insieme nella A.S. Roma.

IPA

Oggi sono entrambe impegnate con dei nuovi partner, ma la loro amicizia è ancora molto profonda, come si può evincere da alcune stories pubblicate su Instagram dalla Blasi. Tamara e Ilary si sono infatti concesse una serata danzerina in un famoso locale di Cortina, El Caminetto: con loro, non solo i fidanzati Bastian Muller e Stefano Mezzaroma, ma anche vip e volti della politica, come la Ministra Daniela Santanché.

Insomma, nonostante le loro vite siano cambiate radicalmente, le due donne hanno coltivato un rapporto di amicizia solido e duraturo, proprio come i loro ex mariti: anche Francesco Totti e Daniele De Rossi, nonostante la rivalità in campo, hanno sempre dichiarato di essere legati da un rapporto quasi fraterno.

La nuova vita di Ilary e Tamara

Intanto la relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede senza problemi. L’imprenditore tedesco e la showgirl romana fanno coppia da un paio di anni, e dovrebbero presto convolare anche a nozze. Nel maggio 2025, infatti, era arrivata la fatidica proposta sul lago di Como: nonostante il “sì” convinto della conduttrice, per potersi sposare dovrà attendere che il divorzio da Francesco Totti venga finalizzato.

Tamara Pisnoli, invece, si era separata da Daniele De Rossi nel 2009, dopo soli tre anni di matrimonio. Nel 2021, la donna è convolata nuovamente a nozze con Stefano Mezzaroma, ma in passato si era parlato anche di un presunto flirt con Fabrizio Corona e con il manager francese Arnaud Mimran.

Francesco Totti e i guai con Noemi

Se tra Ilary e Bastian tutto sembra filare liscio, lo stesso non si può dire per Francesco Totti e Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma è infatti finito di nuovo sotto i riflettori per un presunto interesse nei confronti di Francesca Tocca. Il calciatore avrebbe provato più volte a mettersi in contatto con la ballerina, che sarebbe per lui un vero “sogno proibito”. Tuttavia, secondo i ben informati, i suoi tentativi non sarebbero andati a buon fine: la professionista di Amici, infatti, non avrebbe mai risposto agli inviti.

E non va meglio il rapporto del Pupone con i due figli maggiori Christian e Chanel: i ragazzi, infatti, avrebbero preferito non trascorrere parte delle loro vacanze con il padre, poichè non sarebbero riusciti a instaurare un buon rapporto con Noemi Bocchi: “Il Capitano dovrà quindi fare i salti mortali per non compromettere il già fragile rapporto con i figli e mantenere gli equilibri di coppia”, fa sapere il settimanale Oggi. Ci riuscirà?

