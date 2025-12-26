Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è una terza persona: il triangolo con Francesca Tocca

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesco Totti, Noemi Bocchi e Francesca Tocca

La vita sentimentale di Francesco Totti torna di nuovo sotto i riflettori, ma questa volta non c’entra Ilary Blasi. L’ex calciatore infatti, nonostante la relazione che va avanti con Noemi Bocchi da qualche anno, avrebbe un debole per un’altra donna. È quello che si vocifera ormai da qualche tempo, indiscrezione che continua a farsi sempre più insistente: si parla di un triangolo con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici nonché ex moglie di Raimondo Todaro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, triangolo con Francesca Tocca

Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi e la relazione – che sembrava più forte che mai – con Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma torna al centro del gossip con nuove indiscrezioni. Stavolta il nome coinvolto arriva direttamente dal mondo dello spettacolo, dando vita a un triangolo amoroso che vedrebbe tra i suoi protagonisti Francesca Tocca, volto noto della scuola di Amici ed ex moglie del collega Raimondo Todaro.

Sembra che Francesco Totti abbia un vero e proprio debole per la bella ballerina e, secondo i bene informati, le avrebbe già scritto privatamente in passato, con l’intenzione di conoscerla. A lanciare lo scoop è il settimanale Diva e Donna, secondo cui l’ex calciatore avrebbe inviato diversi messaggi alla ballerina, definendola il suo “sogno proibito”. Pare però che i tentativi del Pupone abbiano avuto scarso successo, dal momento che Francesca non avrebbe risposto ai tentativi dell’ex calciatore di avviare una conoscenza.

Al momento, però, tutto tace: Totti, Noemi Bocchi e Francesca Tocca non hanno commentato le voci, mantenendo la massima riservatezza. E non è certo la prima volta che la storia dell’ex campione di calcio e della compagna finisce sulle pagine di cronaca rosa: mesi fa fecero scalpore le foto che immortalavano Totti davanti allo stesso hotel da cui usciva Marialuisa Jacobelli. La giornalista, dopo che vennero divulgati gli scatti, aveva lasciato intendere in modo piuttosto chiaro di aver avuto un flirt con lui, ma la coppia rimase insieme nonostante il clamore mediatico.

Natale difficile per Francesco Totti

Secondo molti Francesco Totti al momento avrebbe già una vita sentimentale e familiare piuttosto complicata. Oltre alla guerra giudiziaria che si sta consumando per la separazione da Ilary Blasi, Totti avrebbe non pochi problemi con i due figli più grandi, Christian e Chanel. Pare che i due non avrebbero gradito trascorrere le vacanze di Natale insieme alla nuova compagna del padre, visto che in questi anni non sarebbero riusciti a instaurare un rapporto sincero e affettuoso con lei.

“Le festività natalizie, anziché calmare le acque tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sembrano agitarle – ha fatto sapere il settimanale Oggi -. I tre figli della ex coppia mal digeriscono l’idea di trascorrere parte delle ricorrenze con il padre. La ragione? La presenza di Noemi Bocchi, con la quale non si sentirebbero a proprio agio. Il Capitano dovrà quindi fare i salti mortali per non compromettere il già fragile rapporto con i figli e mantenere gli equilibri di coppia”.

