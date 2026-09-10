Beautiful, le anticipazioni dell’11 settembre 2026: Ridge tradisce Hope e si schiera con Steffy

Ansa Ridge in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 11 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 11 settembre 2026

Nella puntata in onda l’11 settembre (seconda parte dell’episodio 9396), la vicenda tra Hope e Steffy raggiunge un punto critico: Steffy ha licenziato Hope dopo averla sorpresa in una situazione considerata compromettente con Finn. Brooke e Carter sono convinti che si tratti di un clamoroso malinteso e si schierano dalla parte di Hope, mentre Ridge sorprende tutti sostenendo la figlia e confermando la decisione di allontanare Hope dall’azienda. Katie difende la nipote sostenendo che Hope stava semplicemente provando della lingerie per lavoro e che una caduta accidentale ha creato il fraintendimento; Steffy e Taylor, invece, rimangono convinte che Hope abbia oltrepassato ogni limite. Carter prova a consolare Hope dopo l’umiliazione subita davanti ai colleghi.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 6 al 12 settembre 2026.