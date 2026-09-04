Beautiful, le anticipazioni del 5 settembre 2026: Brooke avverte Hope e la mette in guardia da Carter

Brooke è preoccupata per Hope e per le conseguenze della relazione con Carter: trama di Beautiful del 5 settembre

Ufficio Stampa Mediaset Brooke a "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di sabato 5 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 5 settembre 2026

Nella puntata in onda sabato 5 settembre 2026 (seconda parte dell’episodio), Ridge e Taylor condividono un momento di profonda complicità nell’ufficio dell’amministratore delegato. Ridge la incoraggia a restare a Los Angeles e Taylor, grata per il sostegno ricevuto durante il percorso di guarigione, mostra segnali di rinnovato ottimismo: i controlli cardiaci con Grace Buckingham sono positivi e la terapia alternativa intrapresa con Shandra sembra dare benefici concreti.

In un altro ambiente di lavoro, Hope e Carter festeggiano la loro intesa sia sul piano professionale sia su quello personale. La relazione tra i due, ancora da definire alla luce delle conseguenze che potrebbe avere sui rapporti in azienda, viene però interrotta da Brooke che richiama tutti alla necessità di mantenere la massima discrezione per proteggere reputazioni e posizioni interne alla Forrester.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2026.