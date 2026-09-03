Beautiful, le anticipazioni del 4 settembre 2026: Ridge e Taylor di nuovo vicini

Ridge e Taylor condividono un momento di profonda complicità, mentre cresce l'intimità tra Hope e Carter: la trama di "Beautiful" del 4 settembre

Ufficio stampa Mediaset Brooke e Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ridge e Taylor condividono un momento di profonda complicità, mentre cresce l’intimità tra Hope e Carter. Ecco le anticipazioni di venerdì 4 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 4 settembre 2026

Ridge e Taylor condividono un momento di profonda complicità nell’ufficio dell’amministratore delegato, dove Ridge esorta Taylor a non andarsene da Los Angeles e lei lo ringrazia per esserle stato accanto durante il suo difficile percorso di guarigione. Taylor conferma che i controlli cardiaci con Grace Buckingham sono positivi e che la terapia alternativa con Shandra per la sindrome del cuore spezzato sta dando i suoi frutti, permettendole di guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Intanto, in un altro ufficio, Hope e Carter celebrano la loro intesa professionale e personale; Hope ammira il coraggio con cui Carter ha sfidato Steffy, mentre lui ammette di essere distratto dalla bellezza della giovane Logan. Brooke li interrompe, avvertendoli della necessità di discrezione per proteggere il loro segreto.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 30 agosto al 5 settembre 2026.