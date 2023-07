Racchette e fascino: un binomio irresistibile che da sempre contraddistingue il mondo del tennis e le sue campionesse. Vere leonesse in campo,spesso le atlete del circuito Wta non hanno nulla da invidiare a indossatrici e celebrities in quanto a bellezza ed eleganza. Un esempio su tutte? Anna Kournikova , che abbandonato lo sport ha intrapreso con successo la carriera di modella.