Beautiful, le anticipazioni del 15 settembre 2026: Ridge decide da che parte stare

Ansa Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope spiega a Zende il malinteso che ha portato al suo licenziamento. Ecco le anticipazioni di martedì 15 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 15 settembre 2026

Hope confida a Zende il vero motivo per cui Steffy l’ha licenziata e ha deciso di cancellare la sua linea: stava provando della lingerie da sola in ufficio quando Finn è entrato all’improvviso; confusa, Hope è inciampata e caduta addosso a lui, gesto interpretato da Finn e da Steffy come un tentativo di approccio. Carter giudica ingiusta la misura presa da Steffy, sostenendo che rivalità personali stanno danneggiando la Forrester e ricordando il contributo di Hope e della famiglia Logan all’azienda. Steffy però lo rimprovera e gli ordina di concentrarsi sul lavoro. Ridge prende le parti della figlia e si rifiuta di continuare a parlare di Hope, mentre Zende manifesta il suo disappunto per la decisione.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.