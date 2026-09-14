Beautiful, le anticipazioni del 15 settembre 2026: Ridge decide da che parte stare

Hope spiega a Zende il malinteso che ha portato al suo licenziamento: trama di "Beautiful" del 15 settembre

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Beautiful, le anticipazioni del 15 settembre 2026: Ridge decide da che parte stare
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Ridge, "Beautiful"
Cosa fa Ridge in Beautiful? Chi è Hope nella soap? Dettagli su Zende in Beautiful?

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Hope spiega a Zende il malinteso che ha portato al suo licenziamento. Ecco le anticipazioni di martedì 15 settembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 15 settembre 2026

Hope confida a Zende il vero motivo per cui Steffy l’ha licenziata e ha deciso di cancellare la sua linea: stava provando della lingerie da sola in ufficio quando Finn è entrato all’improvviso; confusa, Hope è inciampata e caduta addosso a lui, gesto interpretato da Finn e da Steffy come un tentativo di approccio. Carter giudica ingiusta la misura presa da Steffy, sostenendo che rivalità personali stanno danneggiando la Forrester e ricordando il contributo di Hope e della famiglia Logan all’azienda. Steffy però lo rimprovera e gli ordina di concentrarsi sul lavoro. Ridge prende le parti della figlia e si rifiuta di continuare a parlare di Hope, mentre Zende manifesta il suo disappunto per la decisione.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 13 al 19 settembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.