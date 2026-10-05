Beautiful, le anticipazioni del 6 ottobre 2026: Ridge affronta Carter dopo il tradimento

Ansa Ridge, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 6 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 6 ottobre 2026

Ridge, profondamente scosso dalla scoperta del colpo di mano societario, affronta Carter dopo aver appreso del tentativo di prendere il controllo della Forrester Creations. Nella drammatica discussione Ridge propone a Carter un’ultima possibilità: rinunciare a Hope per ricucire i rapporti e tornare a un clima di fiducia in azienda. Carter rifiuta, assumendosi la piena responsabilità dell’operazione e difendendo il proprio amore per Hope.

Brooke rimprovera Hope, sottolineando che la scelta di lei e di Carter ha rappresentato un tradimento verso la famiglia Forrester; Hope replica sostenendo che le sue azioni nascono dal desiderio di garantire opportunità e continuità a chi è stato messo da parte, e difende la decisione di Carter come un progetto per il futuro. Il confronto tra Ridge e Carter si inasprisce, con la tensione che rischia di compromettere rapporti personali e assetti aziendali.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 4 al 10 ottobre 2026.