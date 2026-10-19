Beautiful, le anticipazioni del 20 ottobre 2026: l’ultima occasione per Carter

Ansa Carter, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 20 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 20 ottobre 2026

Ridge offre a Carter un’ultima via d’uscita per evitare una guerra fratricida: se rinuncerà al controllo legale dell’azienda ottenuto con l’inganno, la famiglia cercherà di lasciarsi tutto alle spalle. Eric e Steffy sostengono la proposta, implorando Carter di non tradire la fiducia di chi lo ha sempre considerato uno di famiglia. Tuttavia, Carter resta fermo sulle sue posizioni, dichiarando di voler guidare una “nuova” Forrester Creations, basata sul rispetto e sull’audacia imprenditoriale, piuttosto che sui rancori personali dei Forrester. Eric definisce il suo comportamento come la massima espressione dell’arroganza, mentre Justin conferma che, legalmente, Carter ha ormai il pieno controllo della società. Allo chalet, Hope e Brooke si scontrano duramente.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 18 al 24 ottobre.