Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 18 al 24 ottobre 2026

Ufficio stampa Mediaset Carter, Eric e Steffy del cast di "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 18 al 24 ottobre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nella settimana precedente, la cancellazione della linea di Hope e il suo licenziamento hanno acceso il conflitto alla Forrester Creations. Convinto che l’azienda debba cambiare e diventare più equa, Carter ha portato avanti un piano per assumerne il controllo, trovando l’appoggio di Hope. Brooke, pur comprendendo la rabbia della figlia, ha giudicato il gesto un tradimento della fiducia dei Forrester e si è trovata in disaccordo con lei.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La nuova guida della Forrester Creations: Ridge propone a Carter di rinunciare al controllo dell’azienda per evitare uno scontro con la famiglia. Carter rifiuta: con il sostegno legale di Justin, rivendica il proprio progetto per una Forrester più rispettosa e audace. Eric e Steffy tentano di convincerlo a cambiare idea, ma il suo controllo della società è ormai difficile da contestare.

• La frattura tra Hope e i Forrester: Brooke rimprovera la figlia per aver sostenuto Carter, mentre Hope difende la decisione e accusa Ridge e Steffy di anteporre interessi personali e legami familiari al bene dell’azienda. Quando la tensione esplode negli uffici, Ridge attribuisce a Hope la responsabilità della situazione; Brooke prova invece a evitare che ogni colpa ricada su di lei.

• La promessa di riconquistare l’azienda: Dopo aver perso il controllo della Forrester Creations, Ridge, Steffy ed Eric annunciano che reagiranno. Steffy affronta Carter e Hope, accusando quest’ultima di averlo spinto ad agire per vendicarsi del licenziamento. Carter ribadisce di aver preso la sua decisione per il futuro della società.

• I dubbi di Will su Remy: Remy porta una pizza a Electra in ufficio e si trattiene a parlare con lei. Will gli chiede di proseguire il giro di consegne, mentre Electra chiarisce che le fa piacere vederlo, ma che vuole concentrarsi sulla nuova opportunità nel mondo della moda. Remy si allontana contrariato e Will comincia a interrogarsi sulla sua presenza a Los Angeles. In seguito, Remy osserva una foto di Electra sul computer e sembra intenzionato a modificarla.

• Il dissenso di Zende: Hope racconta a Zende che Carter è diventato il nuovo capo della Forrester Creations. Zende contesta la decisione e sostiene che l’azienda debba restare nelle mani dei Forrester, mentre Hope e Carter difendono la scelta compiuta.