Letizia di Spagna stupisce con la scollatura particolare, l’abbraccio con Isabelle Allende alla consegna del Premio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Letizia di Spagna

Serata speciale a Barcellona per Letizia di Spagna, arrivata al Premio Planeta insieme a Re Felipe VI. Per l’occasione la Regina ha scelto un abito nero elegante ma tutt’altro che banale, con una scollatura geometrica che ha subito catturato l’attenzione. Poi spazio alla vera protagonista della cerimonia, Isabel Allende, premiata per il suo nuovo romanzo e accolta sul palco anche dall’affetto dei reali spagnoli.

Letizia di Spagna in total black: il dettaglio glamour

Per la serata del Premio Planeta 2026 Letizia di Spagna ha scelto un abito nero di Sybilla, dalla linea semplice e aderente. A renderlo speciale, però, è soprattutto la scollatura costruita con una serie di fasce che si incrociano sul décolleté e lasciano intravedere la pelle, dando movimento a un vestito che altrimenti avrebbe puntato tutto sul minimalismo.

Un dettaglio insolito per la regina, che riesce però a portarlo senza perdere quell’equilibrio tra eleganza e modernità che ormai è diventato una delle cifre più riconoscibili del suo stile. Il modello era già stato indossato da Juana Acosta al Festival di Málaga, ma Letizia ne ha scelto una versione personalizzata, senza strascico e con una lunghezza più adatta a un’occasione istituzionale.

A completare il look, un bracciale di diamanti che non si vedeva da oltre vent’anni. Negli ultimi tempi Letizia sta riscoprendo diversi gioielli legati alla famiglia reale, comprese alcune spille appartenute alla Regina emerita Sofia.

L’abbraccio con Isabel Allende al Premio Planeta

Il momento più caloroso della serata è arrivato però con Isabel Allende. La scrittrice cilena ha vinto il Premio Planeta con La hora antes del alba, romanzo che riporta i lettori nel mondo de La casa degli spiriti oltre quarant’anni dopo il libro che ha segnato la sua carriera.

Letizia l’ha accolta sul palco con un abbraccio affettuoso, mentre il pubblico celebrava la vittoria con una lunga ovazione. Allende, 84 anni, è apparsa emozionata e ha riassunto il peso del momento in poche parole: “Non sapete che cosa significhi per me tutto questo”.

IPA

Una vittoria particolare anche perché la scrittrice, tradotta in decine di lingue e letta in tutto il mondo, non aveva mai partecipato prima a un premio letterario. A convincerla a tentare sarebbe stato il marito, mentre lei ha raccontato con la consueta ironia di aver sempre temuto l’idea di arrivare ultima.

Nel nuovo romanzo torna Alba Trueba, uno dei personaggi più amati della saga familiare iniziata nel 1982. Una storia che l’autrice ha deciso di riprendere dopo anni di domande da parte dei suoi lettori e che arriva in una fase storica che, per Allende, richiama paure già vissute in prima persona.

Il Premio Planeta le vale anche un milione di euro e segna una novità nella sua lunga carriera: per partecipare, la scrittrice aveva presentato il romanzo con un titolo provvisorio e sotto pseudonimo.

Una notte tutta al femminile

Alla fine, la serata di Barcellona ha avuto due protagoniste molto diverse. Letizia di Spagna ha attirato gli sguardi con uno dei suoi look più originali degli ultimi mesi, mentre Isabel Allende ha festeggiato un premio che la riporta alle origini della sua storia letteraria. E il loro abbraccio sul palco è diventato uno dei momenti più belli della cerimonia.