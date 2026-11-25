Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania era semplicemente incantevole quando ha accolto il Presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev e sua moglie Ziroatkhon Hoshimova a Corte. La Regina ha stregato i suoi ospiti con un magnifico abito color cioccolato, dai dettagli trasparenti. Ma scopriamo i dettagli di questo favoloso look e chi è la sua creatrice.

Rania di Giordania, la cena di gala per il Presidente dell’Uzbekistan

La coppia presidenziale dell’Uzbekistan è stata accolta dal re Abdullah II e da Rania di Giordania all’aeroporto internazionale Queen Alia prima di dirigersi al Palazzo Al Husseiniya dove è stato offerto loro una cena di gala, come è consuetudine durante le visite di Stato.

Rania si è presentata al banchetto al braccio di suo marito. Era semplicemente splendida con un abito da sera color cioccolato, creato dalla stilsta giordana Reema Dahbour.

Rania di Giordania, l’insolito abito da sera

In effetti, la Regina ha stupito tutti con questa creazione, dal colore e dallo stile insolito per lei. Si tratta di un abito molto romantico, con maniche corte a sbuffo, gonna lunga e ampia, morbida e sinuosa, la vita sciancrata, segnata da una cintura di stoffa.

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Ma il dettaglio che rende unico l’abito indossato da Rania è il tulle trasparente finemente ricamato intorno al collo, che crea un effetto tatoo raffinato.

La scelta del colore è molto particolare. Il raso di seta con cui è confezionato il vestito è nella calda tonalità del cioccolato. Molto raffinata e non banale, un’alternativa originale al blu notte o al burgundy, ormai inflazionato da qualche anno. Ovviamente il nero è escluso dal dress code di un banchetto di Stato: una Regina in nero rimanda subito all’idea di lutto, un effetto inappropriato alla circostanza.

Rania ha abbinato il suo nuovo abito a una mini bag in rettile, altra scelta inusuale. Come gioielli invece ha scelto dei discreti orecchini pendenti in oro, bracciali e anello con diamanti. Il make up è naturale e la manicure è bianco latte, molto delicata e raffinata.

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Decisamente perfetta la pettinatura liscia dall’effetto lifting, tanto da toglierle almeno 10 anni.

Chi è la stilista Reema Dahbour

Rania ha deciso di celebrare la moda giordana, indossando l’abito di Reema Dahbour. La stilista ha commentato sul suo profilo Instagram: “Vostra Maestà, per anni ho lavorato per un momento così, e oggi avete onorato questo lavoro con la vostra grazia. Come giordana, mi sono sentita notata. Come donna, mi sono sentita onorata e rafforzata. Me lo ricorderò sempre”.

Reema Dahbour ha un legame speciale con la Famiglia Reale. Infatti, ha vestito in particolare la Principessa Iman per la festa dell’henné prima del suo matrimonio con Jameel Alexander Thermiotis il 12 marzo 2023, la Principessa Muna Al Hussein e la Principessa Rajwa in occasione delle sue prime partecipazioni alla Festa Nazionale giordana.

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Reema Dahbour è cresciuta in occidente ma ha deciso di tornare alle sue radici. Le sue creazioni sono ispirate alla tradizione giordana e ai suoi ricordi d’infanzia, al profumo del gelsomino, a sua nonna e alla vivacità delle case giordane. La filosofia dietro al suo brand è così spiegata: “Reema crede profondamente nel suo ruolo di preservare e celebrare il ricamo a punto croce palestinese, utilizzando la sua notorietà per sostenere quest’arte, la sua comunità e le storie culturali che essa racchiude”.