Le scarpe di Kate Middleton sono studiate nel dettaglio. Le sue preferite sono le décolleté dal tacco killer e ne ha una collezione da migliaia di euro

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton in India, i look da sogno e un errore: le pagelle

Kate Middleton influenza l’opinione pubblica, anche con il suo guardaroba. Come è stato scritto, se lei lavora duramente, anche i suoi look lo fanno veicolando messaggi non scritti di grande valore simbolico. Insomma, dicono quello che a volte non può essere detto. E un dettaglio importante dei suoi outfit sono le scarpe.

Kate Middleton, i look studiati nel dettaglio

Kate Middleton fa tendenza, lo ha sempre fatto a cominciare dal suo abito da sposa, firmato Alexander McQueen. Quando nel novembre 2010 fu annunciato il suo fidanzamento con William, il suo abito blu come lo zaffiro dell’anello andò a ruba.

L’effetto Kate è cresciuto negli anni, quello che indossa è copiato ovunque nel mondo. È riuscita a rendere famosi brand sconosciuti, a far diventare pop marchi di nicchia e a far fallire piccole case di moda perché non riuscivano a stare dietro alle richieste dopo che lei aveva indossato un loro capo.

Il suo ultimo viaggio in India, a metà novembre, ha ribadito il potere di Kate di dettare legge. Il tailleur pantaloni, di cui ha sfoggiato diversi modelli, si conferma il look per le donne in carriera, e non solo, di oggi. E l’abito da sera di Mahima Mahajan, rosso con pietre verdi e ricami d’oro, ha fatto esplodere la Bollywood mania.

Nessun componente del suo outfit è lasciato al caso: colori, accessori, gioielli sono studiati fin nei minimi dettagli, non solo per create un effetto d’insieme impeccabile, ma anche in considerazione del messaggio che vuole dare e dell’attività che deve svolgere la Principessa di Galles. Insomma, ogni accessorio ha un duplice valore, simbolico e funzionale. E le scarpe giocano un ruolo fondamentale.

Kate Middleton, le sue scarpe preferite: le décolleté

Il tipo di scarpe che Kate preferisce e utilizza di più sono le classiche décolleté con il tacco alto e sottile. In passato, portava molto spesso i tacchi larghi, ma li ha abbandonati progressivamente.

Le décolleté che indossa più frequentemente sono made in Italy, infatti sono firmate Gianvito Rossi. Si tratta di modelli altamente raffinati, a punta, con tacco stiletto, realizzati con sapienza artigianale. Kate ne possiedi svariate paia, di colori diversi, in pelle o in suede. Tra le décolleté più preziose del brand italiano ci sono le Rania con tacco in organza di seta trasparente ricoperte da 4.500 cristalli, con un prezzo di listino di 2.700 euro circa.

Di Gianvito Rossi sono diventati iconici gli stivali alti con tacco sottile che la Principessa di Galles sfoggia spesso d’inverno, con abiti midi o gonne ampie e lunghe.

In ogni caso, Kate possiede una svariata collezione di décolleté. Un altro modello cui ultimamente è molto affezionata sono le Celia di Ralph Lauren, di tonalità marrone caramello dorato. Dunque, abbinabili praticamente con qualunque colore. Infatti, Kate è nota per riciclare abiti e accessori.

Ma nel suo guardaroba ci sono anche le Cenerentola di Jimmy Choo o le Aquazurra con fiocco sul retro, le stesse che possiede Meghan Markle.

Kate Middleton, il rapporto con le scarpe basse

Anche se Lady Middleton riesce a portare i tacchi praticamente ovunque, anche quando deve camminare su un prato, ci sono occasioni in cui però deve indossare le scarpe basse.

Se l’evento lo permette, predilige le sneaker. L’abbiamo vista con le Superga ma anche con le Veja, le Adidas, le New Balance. Ma se occorron calzature più eleganti, durante il viaggio in India l’abbiamo vista indossare le slingback bicolore di Camilla Elphick oppure con delle décolleté di Manolo Blahnik. Kate non indossa mai le ballerine.

Kate Middleton, stivali, scarponcini e ankle boots

Gli stivali sono un altro accessorio indispensabile nel guardaroba di Kate. Ne ha di tutti i modelli e di tutte le altezze, anche se non l’abbiamo mai vista con i cuissard, differentemente da altre teste coronate, come Letizia di Spagna.

Un must have sono gli stivali lunghi con nappine di Penelope Chilvers che possiede da oltre 20 anni. A proposito di riciclo, Kate possiede diversi scarponcini stringati da treking che porta dall’inizio degli anni 2000.

Kate Middleton, le scarpe in corda

Un capitolo a parte riguarda le scarpe in corda. Kate le usava spesso d’estate qualche anno fa. Famose sono le sue Castaner. La Regina Elisabetta non le sopportava, ma la Principessa di Galles in questo caso non ha esitato a ribellarsi alla Sovrana.

Mentre i sandali li indossa solo raramente e generalmente per eventi di gala. I più famosi del suo guardaroba sono quelli rosa cipria di Prada.