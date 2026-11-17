Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Il viaggio in India di Kate Middleton è iniziato nel migliore dei modi. La Principessa di Galles ha conquistato tutti, prima ancora di sfoggiare l’abito di gala alla cerimonia dell’Earthshot Prize.

Kate Middleton e William, una coppia magica in India: i primi commenti

William e Kate Middleton sono arrivati a Mumbai lunedì 16 novembre e non si sono fermati un attimo. Prima si sono cimentati in una partita di cricket dove ovviamente la Principessa ha trionfato sul marito, poi hanno preso la metropolitana per sperimentare personalmente i mezzi pubblici sostenibili della città. E qui hanno hanno fatto magie.

È stato magnifico, a detta dei presenti, vederli varcare i tornelli con tanto di biglietto in mano. Tra loro la complicità era al massimo, piccoli gesti di affetto, sguardi innamorati, sorrisi, senza mai andare oltre le regole del bon ton.

Kate è apparsa splendida con l’abito blu elettrico di Roksanda, che ha indossato la prima volta alla finale di Wimbledon nel 2025, abbinato alle décolleté iconiche di Gianvito Rossi.

Il viaggio in metropolitana è stato immortalato in un video, poi condiviso sui profili social della coppia. E le prime impressioni del loro tour indiano sono state estremamente positive.

Tutti sono entusiasti del fatto che Kate abbia accompagnato William in questo viaggio. Infatti, la sua presenza è stata confermata da Kensington Palace solo il giorno prima della partenza.

Tra i commenti leggiamo: “La Principessa del Galles sempre sorridente! Una coppia davvero speciale ❤️”; “Adoro il blu reale 💙 ✨️”, scrive qualcuno riferendosi al suo look. “Sei splendida” e per par condicio anche William riceve la sua dose di complimenti: “Il principe William è così bello😍😍😍”.

Ma tanti li adorano come coppia: “Entrambi si divertono sempre a svolgere insieme i loro doveri reali ❤️”; “Adoro questa coppia”; “Sul treno, incantano le persone con la loro magia: ecco a voi William e Catherine!!! Tutto quello che posso dire è: una squadra formidabile che porta un tocco di magia alle persone!!! ❤️🥰🚄✨️😎😎✨️🚄🥰❤️”.

Dunque, i primi impegni in agenda sono già un successo, ma d’altro canto in tutti i loro viaggi in India hanno fatto faville.

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Kate Middleton non infrange il protocollo per nessun motivo

Nonostante la calorosa accoglienza e l’entusiasmo delle persone a Mumbai, Kate non ha ceduto alle richieste insistenti per non infrangere il protocollo.

Negli ultimi tempi, William e Kate si sono dimostrati sempre più affettuosi e confidenti in pubblico. Se qualche anno fa si limitavano a sorridere, a fare cenni con le mani e a ringraziare per i regali ricevuti, tra fiori e peluche, ora stringono mani, abbracciano le persone e si prestano per fare selfie.

Le procedure di Corte si sono fatte meno rigide e più vicine alla società contemporanea. Ma c’è una regola che il protocollo ancora impone quando i membri della Famiglia Reale incontrano le persone. Hanno il divieto assoluto di firmare autografi. Le loro firme potrebbero infatti essere manipolate o utilizzate con finalità illecite.

Anche a Mumbai Kate si è trovata nella posizione scomoda di rifiutare autografi, ma lo ha fatto con gentilezza, spiegandone il motivo e prestandosi a stringere mani.