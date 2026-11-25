Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La visita del Principe William al numero 10 di Downing Street ha alimentato il malcontento contro Re Carlo. Molti hanno invocato l’abdicazione dell’attuale Sovrano a favore del figlio. E i toni delle proteste sono piuttosto accesi.

William, la prima volta a Downing Street

William ha compiuto un passo fondamenta verso il trono. Martedì 24 novembre si è recato per la prima volta al numero 10 di Downing Street.

Il Principe di Galles era solo, senza Kate Middleton, per questa visita al Primo Ministro, Andy Burnham. Si tratta del primo incontro tra William e un Primo Ministro in carica nella sua residenza ufficiale, nonché la prima visita di un membro di alto rango della Famiglia Reale da quando la Regina Elisabetta incontrò David Cameron nel 2012, anno del suo Giubileo di Diamante.

L’evento storico è stato immortalato in una foto ufficiale che ritrae il Principe di Galles e Burnham davanti alla porta d’ingresso. William sfoggia un look molto formale: completo blu, camicia bianca e cravatta azzurra.

William e il Primo Ministro hanno avuto un colloquio in cui, da programma, hanno discusso di relazioni internazionali e del problema dei senzatetto, una causa che sta a cuore a entrambi da tempo. Anche in questo caso ci sono delle foto che testimoniano il momento unico. In effetti, sembra proprio che William stia facendo le prove generali per quando toccherà a lui regnare.

Re Carlo, chiesta l’abdicazione

Nell’era dei social, lo staff del Principe di Galles ha condiviso sul profilo Instagram ufficiale le foto dell’incontro. Non era certo nelle intenzioni di Kensington Palace scatenare la protesta contro Re Carlo, ma di fatto è quello che è accaduto.

Molti commenti alle immagini non si limitano a elogiare l’operato di William, ma prendono di mira suo padre.

Qualcuno infatti scrive: “Penso che sia giunto il momento per il Re di abdicare e che William prenda il potere“. La frase ha avuto centinaia di cuoricini e molti hanno reagito condividendo questo pensiero. Si legge: “Il re ha fallito. William sarà un grande re per la Gran Bretagna”.

Il malcontento serpeggia nei confronti di Re Carlo, ma c’è anche chi lo difende e considera suo figlio ancora immaturo per salire sul trono. “Come ha fatto? In realtà non ha NESSUNA voce in capitolo su come vengono gestiti i paesi. Quella è competenza esclusiva del governo. Il Re ha fatto molto per enti di beneficenza e organizzazioni da quando è stato incoronato”; altri riferendosi alla abdicazione scrivono: “La nostra monarchia non tollera questo genere di cose… ricordate il 1936… l’anno dei tre re.”

In generale, tutti concordano sul fatto che William sarà un grande Re. C’è molta aspettativa su di lui e Carlo viene tollerato nel rispetto dell’istituzione monarchica. Si ritiene che il suo sarà ricordato come un regno breve e transitorio che porterà l’eredità di Elisabetta II dritto nelle mani di William.