Il Principe William risponde alle parole di Harry in tv, l’apparizione a sorpresa per la prima volta

L'erede al trono sorprende con un'apparizione inedita in tv, sulle orme del fratello Harry. E tra confessioni personali e curiosità sui figli, mostra un lato di sé poco conosciuto

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IPA William al Graham Norton Show

Il Principe William ha sorpreso tutti, scegliendo un palcoscenico decisamente insolito per il suo rango. Il figlio di Re Carlo è apparso per la prima volta come ospite in un talk show televisivo, rompendo una consuetudine della monarchia e seguendo, almeno sul piano della comunicazione, una strada già percorsa dal fratello Harry. Ma sul celebre divano rosso della BBC, il 44enne ha mostrato soprattutto un lato inedito di sé, tra confessioni personali, passioni segrete e curiosi dettagli sulla vita familiare con Kate Middleton e i loro tre figli.

Il Principe William sorprende tutti in tv

Nessuno tra il pubblico se lo aspettava. A metà dell’ultima puntata di The Graham Norton Show, il Principe William ha fatto il suo ingresso in studio, prendendo posto accanto a Cate Blanchett, Robert Irwin e Hannah Waddingham.

Un’apparizione che ha segnato un piccolo primato nella storia dei Windsor: William è diventato il primo membro attivo della Royal Family a partecipare come ospite a un talk show televisivo britannico.

In passato il Principe del Galles ha sempre privilegiato interviste istituzionali, documentari e interventi legati ai suoi impegni ufficiali. Invece questa volta ha scelto un contesto decisamente più informale, tra battute, racconti personali e conversazioni con personaggi dello spettacolo.

Una scelta che ha inevitabilmente richiamato alla memoria il fratello minore, il Principe Harry che, dopo l’addio ai doveri reali nel 2020, ha partecipato a diversi programmi televisivi americani.

Il Duca di Sussex è stato ospite di The Late Late Show with James Corden nel 2021, mentre la moglie Meghan Markle ha preso parte a The Ellen DeGeneres Show e al The Drew Barrymore Show.

L’apparizione di William ha rappresentato dunque una novità significativa, anche se non è stata accompagnata da dichiarazioni dirette sulle parole o sulle vicende personali del fratello Harry (con il quale il rapporto resta più gelido che mai).

William rivela la grande passione della sua famiglia

In tv William ha parlato di alcune delle sue passioni, a cominciare dal calcio e dal suo tifo per l’Aston Villa. Ma ha anche rivelato di essere un grande appassionato di cinema, in particolare dei film diretti da Christopher Nolan.

“Adoro immergermi in film che ti fanno pensare. Mi piacciono anche i film d’azione, ma preferisco qualcosa di un po’ diverso. Sono un grande fan di tutto ciò che fa Christopher Nolan. I suoi film sono fantastici. La trilogia del Cavaliere Oscuro è psicologicamente cupa e profonda, e questo mi piace molto. È capace di prendere idee completamente fuori dall’ordinario e trasformarle in qualcosa di incredibilmente divertente”.

Ha poi ammesso che la sua famiglia è fan del reality game Celebrity Traitors, la cui versione italiana, condotta da Alessia Marcuzzi, è disponibile su Prime Video. “Lo adoro, e anche la mia famiglia. Charlotte e Louis sono ossessionati dallo show. È davvero fantastico”

Il futuro Re ha poi confidato un episodio divertente che ha coinvolto Ross Kemp, uno dei protagonisti del programma: “Ho visto Ross Kemp il giorno dopo la prima puntata e non ho potuto fare a meno di provare a toccarlo, nel modo più appropriato possibile, per vedere come avrebbe reagito. Si è scoperto che si spaventava molto facilmente!”.

William rompe con le tradizioni per una causa speciale

L’apparizione a sorpresa al Graham Norton Show non è stata soltanto un’occasione per raccontare alcuni aspetti della vita privata di William. La puntata era infatti dedicata all’Earthshot Prize, il premio ambientale fondato dal Principe nel 2020 per sostenere progetti innovativi a tutela del pianeta.

Per questo durante il suo intervento William ha sottolineato l’importanza della collaborazione internazionale per affrontare le sfide ambientali, ricordando che nessuna organizzazione può riuscirci da sola.

Ma la sua partecipazione ha rappresentato soprattutto una svolta nella comunicazione della monarchia. Dopo le numerose apparizioni televisive di Harry e Meghan negli Stati Uniti, anche William ha scelto un contesto più informale per avvicinarsi al pubblico, mostrando un lato spontaneo e del tutto nuovo.