Kate Middleton, il video che incastra William al gala

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Mentre Kate Middleton è rimasta a casa coi due figli più piccoli, Charlotte e Louis, suo marito William si è recato mercoledì sera alla cerimonia di premiazione annuale dei Tusk Awards. E al momento del suo arrivo al Raffles di Londra è stato incastrato da un video che lo ha sorpreso al cellulare. In soccorso del Principe c’erano però le sue splendide cugine, Eliza e Amelia Spencer, che hanno catalizzato l’attenzione, facendo passare in secondo piano la scena del telefonino.

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Kate Middleton, William al cellulare: dove tiene il telefonino

Kate Middleton ha avuto una giornata impegnativa lo scorso 11 novembre. Infatti, si è recata in visita a un ospedale per apprendere le tecniche di supporto ai bambini di pochi mesi e ai loro genitori.

Dunque, ha preferito restare a casa e non accompagnare William al gala dei Tusk Awards. Un appuntamento annuale cui il Principe di Galles non si sottrae mai. Anche quest’anno era attesa con un discorso che ha avuto come tema centrale la conservazione dell’ambiente.

William è arrivato a bordo di un’auto nera, guidata da un autista. Giunto al al Raffles, un assistente gli ha aperto la portiera per farlo scendere e in quell’istante si è tradito, perché è stato sorpreso mentre era al cellulare. Forse non si era accorto di essere già arrivato o forse la conversazione era di quelle che non si possono interrompere. Ovviamente non è noto con chi stesse parlando, può essere che dall’altra parte ci fosse proprio Kate o magari Re Carlo.

Sta di fatto che William, accortosi di essere ripreso e fotografato, ha subito passato il cellulare a uno dei suoi assistenti, che l’ha accuratamente riposto. Così, almeno ora sappiamo dove tiene il telefonino durante gli incontri pubblici.

È infatti rarissimo vedere un membro della Famiglia Reale avere il cellulare in mano. E ancora più raro sorprenderlo ad usarlo. Tra l’altro William e Kate hanno raccontato che lo smart phone è proibito ai loro figli. A quanto pare nemmeno George, che ha 13 anni ed è al suo primo anno a Eton, ne possiede uno. E nessuno in famiglia può usarlo a tavola o quando stanno facendo qualche attività tutti insieme.

Anche se va ricordato che qualche clip o foto, il Principe e la Principessa li hanno fatti usando il loro cellulare. E William, lo scorso maggio, ha persino condiviso un suo video sul profilo Instagram.

Kate Middleton, William salvato dalle cugine Spencer

Tornando all’episodio del gala, per quanto William sia stato pronto a consegnare il famigerato oggetto all’assistente, ormai era stato immortalato mentre conversava al cellulare. Ma al momento nessuno ci ha fatto caso.

A distrarre l’attenzione dei presenti c’erano Eliza e Amelia Spencer, figlie di Charles Spencer. Sorelle gemelle, sono le nipoti bellissime di Lady Diana e quindi cugine di William e Harry.

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Eliza e Amelia, insieme alla sorella maggiore Kitty Spencer, musa di Dolce & Gabbana, sono delle icone di bellezza. Per la serata di gala hanno scelto look metallizzati da sirena, coordinati, che certo non passavano inosservati. D’altro canto, anche William si è tirato a lucido con uno smoking alla James Bond.