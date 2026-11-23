Getty Images Il Palazzo della Civiltà italiana, anche detto Colosseo Quadrato, è uno degli edifici più riconoscibili del quartiere EUR a Roma

Il quartiere EUR di Roma è uno dei più giovani e recenti della nostra capitale: qui sorge il celebre Palazzo della Civiltà italiana, pronto a festeggiare 90 anni. L’EUR e il suo monumento iconico sono infatti nati a partire dal 1936, quasi da zero.

Se il centro storico romano vanta aree che hanno quasi tremila anni, il Quartiere XXXII Europa ha invece una progettazione più recente. L’obiettivo, ai tempi, era ospitare l’Esposizione Universale del 1942, mai celebrata, ma con la Seconda Guerra Mondiale il suo completamento è slittato ai primi anni ’50 del secolo scorso.

Lo stesso dicasi per il Palazzo della Civiltà italiana, anche noto come Colosseo Quadrato o Palazzo della Civiltà del Lavoro. La prima idea dell’edificio fu proprio del ’36, con la nascita dell’Ente Esposizione Universale di Roma, o E42, ma il via ufficiale ai lavori avvenne nel 1938.

Di mezzo c’è il concorso per la progettazione del palazzo, bandito nel 1937, che portò alla presentazione di 45 disegni tra cui scegliere. La vittoria andò al team composto dagli architetti Giovanni Guerrini, Ernesto Bruno La Padula e Mario Romano.

Il Palazzo della Civiltà italiana compie 90 anni: la storia e lo stile

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Lo abbiamo visto, la data di nascita ufficiale del Colosseo Quadrato non è univoca, tenuto conto delle variabili su citate. Per alcuni risale al 1938, con l’inizio dei lavori, per altri al 1937, quando fu presentato il progetto, per altri ancora al 1936, con la volontà di costruirlo.

In verità, tutte e tre le annate hanno qualcosa da raccontare, dato che rappresentano traguardi importanti per l’intero quartiere della capitale. Ma se volessimo approfondire la storia del celebre Palazzo della Civiltà e scoprire qualche curiosità inattesa?

Lo stile razionalista

Un dettaglio fondamentale dell’edificio è il suo stile architettonico, il razionalismo italiano, lineare e massiccio, come tutto ciò che riguarda il design del Ventennio fascista. La forma è monumentale e classicista, talvolta definita “stile E42”, o neoclassicismo semplificato.

Il suo obiettivo era celebrare l’identità nazionale in vista dell’Esposizione Universale del 1942, che non ebbe mai luogo per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

In origine, quelle forme geometriche che rubavano l’estetica imponente dell’antica Roma e lo mescolavano con quello del movimento moderno europeo, dovevano rappresentare la massima espressione del volto fiero della nostra nazione.

Un elemento dominante, che si nota anche a distanza, è la ripetizione dell’arco a tutto sesto, tipico dell’architettura romana antica. Di fatti, su ogni facciata, possiamo notare 6 file verticali per 9 orizzontali di archi, depurate da qualsiasi fregio o decorazione.

No ai capitelli, alle modanature e alle colonne: il progetto di Guerrini & Co. doveva esprimere un senso di equilibrio, purezza, immobilità senza ulteriori vezzi. Il travertino romano, di cui l’edificio è rivestito, non fa che rendere la scenografia ancora più solenne.

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Le influenze artistiche e la pittura metafisica

C’è un altro dettaglio che non tutti conoscono, a proposito del Colosseo Quadrato, ossia l’influenza della pittura di Giorgio De Chirico. Di fatti, quella successione ciclica e regolare di archi vuoti, con giochi di ombre e luce, richiama il grande maestro dell’arte metafisica.

Lo vediamo anche nel contrasto tra le grandi superfici bianche che svettano fino alla cima in completa pulizia visiva e le 28 statue allegoriche alla base. Lo spettacolo delle atmosfere sospese e senza tempo è tipico delle “Piazze d’Italia” di De Chirico.

Le statue allegoriche e l’iscrizione sulle facciate

Non va dimenticato il significato simbolico che il Palazzo della Civiltà italiana doveva avere, ossia la celebrazione di ingegno, virtù e storia del popolo italiano. Per questo su tutte e quattro le facciate si legge a chiare lettere l’iscrizione:

“Un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pescatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori”.

La frase è tratta dal celebre discorso di Benito Mussolini del 2 ottobre del 1935, alla vigilia della guerra di Etiopia. È diventato poi un vero e proprio manifesto identitario del Regime, in grado di sintetizzare l’idea di una civiltà italiana universale e con solide radici.

L’iscrizione è infatti un elenco delle qualità attribuite agli italiani nel corso della storia: dalla creatività culturale di poeti e artisti, fino al progresso tecnico dei nostri scienziati, passando per l’eroismo dei navigatori, pronti a portare la bandiera italiana in terre straniere.

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Le statue

A completare questo disegno architettonico della cultura italiana ci pensano le statue allegoriche poste alla base. Si tratta di sculture di circa 3,40 metri di altezza, scolpite in marmo di Carrara da 26 artisti, che personificano arti, scienze e virtù civili.

La figure di dividono in quattro macro aree tematiche:

Arti e lettere, con Il Genio della Poesia, La Musica, La Scultura, La Pittura, L’Architettura, Il Genio del Teatro;

Scienze e Sapere, con La Fisica, La Chimica, La Matematica, L’Astronomia, La Medicina, La Geografia, La Filosofia, La Storia, L’Archeologia;

Lavoro e attività produttive, con Il Lavoro, L’Agricoltura, L’Artigianato, L’Industria, Il Commercio, La Stampa, Il Genio Inventivo;

Virtù civili e primati, con L’Eroismo, Il Diritto, L’Ordine Sociale, Il Genio Politico, Il Genio Militare, Il Primato della Navigazione.

Le modifiche del progetto iniziale

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Il Palazzo della Civiltà italiana disegnato da Guerrini e company nel 1937 è stato rispettato nell’impostazione formale, ma ha subito una serie di modifiche in fase di attuazione. Da una parte nate all’apertura del cantiere, dall’altra causate da un fisiologico cambio di prospettiva, dovuto al dopoguerra.

Una delle “alterazioni” più evidenti del progetto sta nel numero di archi, che in origine dovevano essere 77 per facciata, 11 orizzontali per 7 verticali. Ma tra la fine del 1937 e l’inizio del 1938, la commissione guidata da Marcello Piacentini indicò un ridimensionamento.

Era infatti necessario contenere i costi, ma anche evitare che l’edificio non si armonizzasse in modo naturale con il resto del nascente quartiere. Ci sono modifiche anche agli interni e alle scale, queste ultime grandi protagoniste del progetto iniziale.

Ma dopo l’interruzione bellica, i lavori andarono in una direzione più lineare, chiudendo i grandi vuoti centrali con solai continui, al fine di ricavare spazi più adoperabili per uffici. Per cui, meno scaloni monumentali e più aree vivibili.

In ultimo, le logge dietro agli archi erano state concepite in origine come gallerie aperte, ma nel dopoguerra furono installati infissi metallici arretrati lungo il perimetro interno. Era un altro modo per sfruttare gli spazi, ma senza rinunciare all’effetto visivo delle arcate vuote.