Festa del Cinema di Roma 2026, quando inizia: date e film

Tredici giorni di cinema, serie tv e grandi ospiti nella Capitale per la Festa del Cinema di Roma 2026. Tra star internazionali, titoli italiani e anteprime mondiali, ecco cosa aspettarsi dalla nuova edizione

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kasia Smutniak

La Festa del Cinema di Roma 2026 torna dal 13 al 25 ottobre con la ventunesima edizione e un programma fittissimo che mette insieme cinema italiano e internazionale, serie tv, documentari e numerose anteprime (anche mondiali). Il quartier generale sarà ancora una volta l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, pronto ad accogliere per quasi due settimane pubblico, registi e attori.

Tra i nomi attesi ci sono moltissime star internazionali, da Jenna Ortega a Javier Bardem, da Kim Kardashian a Julianne Moore e Deva Cassel, ma non mancheranno ovviamente gli ospiti “di casa” e soprattutto titoli italiani molto attesi e produzioni destinate a far parlare.

Festa del Cinema di Roma 2026, quando comincia e i titoli più attesi

Il programma, come detto, è ricchissimo. Il primo appuntamento importante è fissato già per il 13 ottobre, giorno d’apertura della Festa del Cinema di Roma. A inaugurare l’edizione sarà Il rumore delle cose nuove, film diretto da Paolo Genovese con un cast italiano decisamente ricco: Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Edoardo Pesce, Lino Musella e Claudio Santamaria.

Il programma italiano, però, non si ferma qui. Tra i titoli che attirano maggiore curiosità c’è Mustang, progetto molto personale e intimo firmato da Kasia Smutniak, mentre Susanna Nicchiarelli porta a Roma Giorni felici. Riflettori puntati anche su Massimiliano Caiazzo, chiamato a confrontarsi con una figura amatissima della musica italiana in Je so’ pazzo, dedicato a Pino Daniele.

La musica sarà protagonista anche con Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, documentario che attraversa alcune delle tappe più importanti della storia artistica e personale del cantante. Tra gli altri film italiani in programma ci sono Noi, un po’ meglio di Daniele Luchetti, con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta, È andata così di Gianni Zanasi, con Michele Riondino e Valerio Mastandrea, e Il profilo dell’altra di Francesco Bruni, che vede protagonista Pilar Fogliati accanto a Ginevra Francesconi.

Jenna Ortega, Kim Kardashian e Javier Bardem tra i nomi più attesi

Sul fronte internazionale, il programma mette insieme volti molto diversi. Jenna Ortega arriverà con Klara and the Sun, diretto da Taika Waititi, mentre Julianne Moore e Paul Giamatti saranno legati a The Debut di Jesse Eisenberg.

Uno degli ospiti di maggior richiamo sarà Javier Bardem, al quale verrà assegnato un riconoscimento alla carriera. Atteso a Roma anche un altro volto emergente del cinema europeo, ma già molto conosciuta dal pubblico: Deva Cassel, protagonista di Le Fantôme de l’Opéra.

Tra i titoli da tenere d’occhio c’è anche I Play Rocky, che torna agli inizi della carriera di Sylvester Stallone e racconta come nacque il film destinato a trasformare Rocky Balboa in un’icona del cinema. A dare il volto a Sly sarà Anthony Ippolito, che ha già impersonato un altro grande del cinema (Al Pacino) in The Offer.

Le serie tv conquistano il red carpet della Capitale

Anche le serie tv avranno parecchio spazio alla Festa. A catalizzare l’attenzione sarà soprattutto All’s Fair, che arriverà a Roma con il primo episodio della seconda stagione e un cast che comprende Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Glenn Close.

Ma non sarà l’unico titolo televisivo da tenere d’occhio. Ci sarà Marvel Vision Quest con Paul Bettany, mentre sul fronte italiano arriveranno La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, con Serena Rossi e Simone Liberati, e il crime Chiaroscuro, che riunisce Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Paz Vega e Alessandro Preziosi.

La serialità italiana guarderà anche alla cronaca e alla storia recente. 177 giorni. Il rapimento di Farouk ricostruisce il sequestro di Farouk Kassam, mentre Melania Rea affida a Maria Esposito il ruolo della giovane donna uccisa nel 2011. Michele Placido firma invece Livatino – Il giudice e i suoi assassini, dedicata al magistrato siciliano.

Dal 13 al 25 ottobre la Festa torna quindi a occupare Roma con un programma molto ampio e molto trasversale. E questa volta anche gli appassionati di serie avranno parecchi appuntamenti da segnare in agenda.