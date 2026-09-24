Claudio Santamaria, gli auguri a Francesca Barra in una veste mai vista. Il dolce video da piccola

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IPA Francesca Barra, il dolce video di auguri di Claudio Santamaria

C’è una Francesca Barra che forse in pochi hanno mai visto: è quella bambina che oggi Claudio Santamaria ha riportato alla luce per il suo compleanno.

La giornalista compie 48 anni e, tra i tanti auguri ricevuti dalle persone che le vogliono bene, quello del marito arriva con un piccolo tuffo nel passato.

Francesca Barra, il dolce video di auguri di Claudio Santamaria

“Tanti auguri, mattacchiona mia”. È così che Claudio Santamaria ha deciso di fare gli auguri alla moglie Francesca Barra nel giorno del suo 48esimo compleanno. Una dedica dolcissima e allo stesso tempo ironica, che si lega perfettamente al video scelto dall’attore per festeggiare la sua compagna.

Santamaria ha infatti aperto una piccola porta sul passato della giornalista condividendo un filmato in cui Francesca è ancora bambina. È alle prese con quello che sembra essere un saggio di danza e si scatena davanti alla telecamera con tutta la grinta possibile. Indossa un abito arancione sgargiante e, soprattutto, sembra avere già quella sicurezza e quella voglia di stare in scena che oggi riconosciamo nella donna che è diventata.

È un’immagine un po’ diversa dalla Francesca Barra che siamo abituati a conoscere: la giornalista, la scrittrice, il volto televisivo, sempre alle prese con temi importanti e con una scrittura molto personale.

Nel video, invece, c’è semplicemente una bambina che balla, senza troppi pensieri e con un entusiasmo irresistibile.

Una parte di sé che è rimasta intatta nel tempo: spontanea, ironica, piena di energia. Una Francesca che evidentemente il marito conosce e riconosce ancora molto bene.

A confermare che quella bambina non è poi così lontana dalla donna di oggi ci ha pensato la stessa Francesca. Sotto al video, infatti, ha commentato ironicamente: “La coordinazione”.

Francesca Barra, come festeggia il compleanno

Il compleanno di Francesca Barra arriva dopo mesi particolarmente difficili. A giugno 2026 la giornalista ha perso il padre, Francesco Michele, scomparso improvvisamente dopo una malattia. Un dolore che l’ha portata anche a scegliere di fermarsi dal lavoro e a lasciare in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend per dedicarsi alla famiglia e al tempo necessario per affrontare il lutto.

E nel giorno dei suoi 48 anni, Francesca ha scelto di vivere la ricorrenza in maniera diversa dal solito. Lo ha raccontato lei stessa sui social, spiegando di aver deciso di trasformare questa giornata in un regalo per sé.

“Oggi compio gli anni e anche se è tutto diverso e non avevo voglia di festeggiare come sempre, ho deciso che, in questo anno di cambiamenti, dovevo invece farmi un regalo: il caffè rimandato”, ha scritto.

La giornalista ha spiegato di volersi dedicare a tutti quegli incontri rimandati, alle persone a cui aveva detto “Sì, vediamoci” e che poi, tra Milano, Roma, i figli, il lavoro e la vita quotidiana, erano finiti sempre un po’ più avanti: “Oggi festeggio a Roma, recuperando quei 60/70 caffè”.

Dopo mesi segnati dal dolore per la perdita del padre, Barra ha scelto così di dedicare il suo compleanno alle persone che aveva continuato a rimandare, trasformando quei caffè lasciati in sospeso in un modo semplice per ritrovare tempo e vicinanza.