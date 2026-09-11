Federica Panicucci, la dolce dedica alla figlia Sofia: “Sempre la mia bambina”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Federica Panicucci e la figlia Sofia

È sempre stata particolarmente riservata sulla sua vita privata, specialmente riguardo ai figli, ma ci sono occasioni che meritano un’eccezione alla regola. Federica Panicucci ha deciso di dedicare alla figlia Sofia parole dolcissime in occasione del suo 21esimo compleanno, condividendo anche una foto (rarissima) della sua primogenita.

Federica Panicucci, la dolcissima dedica alla figlia Sofia nel giorno del suo 21esimo compleanno

Un’occasione speciale che ha fatto infrangere una regola a Federica Panicucci, quello della grande riservatezza nei confronti della vita privata dei suoi figli. Perché alcuni giorni sono straordinari ed è giusto celebrarli: la conduttrice di Mattino Cinque ha scelto di fare una alla figlia Sofia nel giorno del suo 21esimo compleanno, condividendo con i suoi fan uno scatto che le ritrae insieme, entrambe bellissime.

Impossibile non notare una certa somiglianza tra le due, specialmente in quel sorriso smagliante che è il marchio di fabbrica della conduttrice, una delle caratteristiche che rende splendida Panicucci. E accanto allo scatto, una tenerissima dedica per quella bambina che oggi è diventata una giovane donna.

“Mia dolce Sofia”, ha scritto Federica Panicucci su Instagram a corredo della foto, “oggi compi 21 anni ma quando ti abbraccio ritrovo sempre la mia bambina. Sei una figlia meravigliosa amore mio”. E conclude il suo dolce pensiero con una frase che chiude perfettamente la dedica da mamma: “E io ti amo tanto”. Già in passato la conduttrice aveva dedicato parole tenerissime alla figlia, definendola “la sua meraviglia”. “Essere mamma è il viaggio più straordinario della vita. Vederti libera, felice e piena di sogni è il mio regalo più grande”.

Il rapporto di Federica Panicucci con i figli Sofia e Mattia

Federica Panicucci ha due figli, Sofia, nata nel 2005, e Mattia, venuto al mondo nel 2007, frutto dell’amore con l’ex marito Mario Fargetta. Ospite qualche tempo fa nel salotto di Verissimo, il volto Mediaset aveva parlato proprio del rapporto costruito con loro.

Un legame indissolubile, fatto di piccoli e grandi momenti condivisi, che in più di un’occasione ha definito come “la cosa più bella che ho avuto dalla vita”. Federica Panicucci ha sempre accompagnato Sofia e Mattia nella loro crescita, e nonostante oggi siano cambiate le prospettive e le esigenze, lei non li ha mai lasciati soli: “Io li tengo ancora per mano, virtualmente, sempre vicini a me”.

“I miei figli stanno diventando grandi, ma il percorso di educazione dei figli non finisce mai ed è meraviglioso. Ho insegnato ai miei figli il rispetto per gli altri e per se stessi, il sapersi ascoltare e il volersi bene. In questo momento si confidano molto con me, anche su questioni personali, cercano un confronto da adulti“, aveva raccontato a Silvia Toffanin.

In quell’occasione la conduttrice di Mattino Cinque aveva ricevuto una bellissima sorpresa proprio da suoi figli, una lettera che era riuscita a farla commuovere. “Oggi ti vogliamo dire che sei la mamma migliore del mondo. Ci sei sempre: con te riusciamo a parlare di qualsiasi nostro problema o dubbio, e anche se non ti diciamo niente, riesci a capire da sola quando c’è qualcosa che non va. Sei il nostro faro”.