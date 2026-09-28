Chi è Sofia Fargetta, la figlia bellissima di Federica Panicucci

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Sofia Fargetta e Federica Panicucci

Fra i protagonisti indiscussi della Milano Fashion Week c’è anche Sofia Fargetta, la figlia, bellissima, di Federica Panicucci, che ha preso parte a eventi e sfilate insieme alla conduttrice.

Chi è Sofia Fargetta, la figlia di Federica Panicucci

Madre e figlia hanno preso parte a numerose sfilate durante la Milano Fashion Week, mostrando la complicità che le unisce, ma anche la grande somiglianza. Federica Panicucci, da sempre appassionata di moda, ha scelto di farsi accompagnare agli appuntamenti della Settimana della Moda da una persona speciale.

Lei è Sofia Fargetta, la figlia nata dall’amore per l’ex marito Mario Fargetta. Capelli lunghissimi e un sorriso stupendo, Sofia ha conquistato i flash dei fotografi e i commenti pieni di entusiasmo dei fan sui social. In tanti hanno notato la grande somiglianza fra la 21enne e la conduttrice di Mattino Cinque, entrambe bellissime.

Ormai da diversi anni Federica Panicucci è legata a Marco Bacini, imprenditore con cui ha ritrovato la felicità dopo il divorzio da Mario Fargetta. Il conduttore radiofonico e la presentatrice sono stati legati sentimentalmente dal 1995 al 2015. Una unione importante, coronata dalle nozze celebrate nel 2006, ma soprattutto dalla nascita di due figli: Sofia, arrivata nel 2005, e Mattia, nato nel 2007.

Riguardo la sua vita privata Federica Panicucci ha sempre mantenuto grande riservatezza e lo stesso hanno fatto i suoi figli. Di Sofia Fargetta si sa poco e niente se non che è appassionata di moda, come sua madre, e che è cresciuta lontano dai riflettori, protetta dai gossip.

La giovane ha un legame speciale con sua madre, raccontato spesso dalla stessa Panicucci. Solo qualche tempo fa su Instagram la presentatrice aveva condiviso uno scatto con la figlia in occasione del suo compleanno, scrivendo: “Mia dolce Sofia oggi compi 21 anni ma quando ti abbraccio ritrovo sempre la mia bambina. Sei una figlia meravigliosa amore mio. E io ti amo tanto”.

Il divorzio di Federica Panicucci e la nuova vita

Federica Panicucci ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, parlando poco dei momenti che l’hanno segnata. Dopo il divorzio con Mario Fargetta, la presentatrice aveva scelto di creare un buon rapporto con l’ex marito, anche per il bene dei figli.

“A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia – aveva confidato -. A me è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato. Quel cambiamento era un salto nel buio, ma farlo ha giovato a me, ai miei figli, a tutti”.

“Il mio problema – aveva aggiunto – è sempre stato che cercavo di essere come gli altri volevano che fossi. Ho dovuto capire che quella Federica non ero io e accettare l’ipotesi di una nuova strada. L’istante in cui l’ho fatto è l’istante in cui ho iniziato a essere felice. Dopo, smettere di assecondare, di compiacere è diventato facile”. Poi la felicità, con l’arrivo di Marco Bacini, e un nuovo equilibrio che ha portato Federica Panicucci a creare un rapporto meraviglioso con entrambi i figli.