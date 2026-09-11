Ilary Blasi si sposa e mette in vendita la villa della madre. Il prezzo non è per tutti

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Per Ilary Blasi è il momento dei grandi cambiamenti. Archiviato il lungo capitolo del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice è pronta a sposare Bastian Muller a Ravello e, pochi giorni dopo, a tornare in televisione alla guida del Grande Fratello Vip. Ma mentre si prepara a inaugurare una nuova fase della sua vita privata e professionale, c’è anche un altro tassello del passato destinato a cambiare: la villa del Torrino dove viveva la madre Daniela Serafini è stata messa in vendita. Una casa tutt’altro che sconosciuta al pubblico, comparsa anche nel docufilm Netflix Unica.

Ilary Blasi vende la villa della madre: quanto costa

La residenza si trova al Torrino, quartiere residenziale di Roma, proprio accanto alla villa nella quale Ilary Blasi ha vissuto per anni insieme a Francesco Totti e ai loro figli. La conduttrice ne detiene la nuda proprietà e l’immobile è stato messo sul mercato con un annuncio pubblicato l’11 agosto, poco dopo che le notizie sul divorzio dall’ex capitano della Roma erano diventate pubbliche.

Il prezzo richiesto è di 3 milioni e 250 mila euro. Non è noto se la decisione di vendere sia collegata direttamente alla definizione dei rapporti patrimoniali con Totti, che hanno impegnato a lungo i legali dell’ex coppia.

Di certo, i numeri raccontano una proprietà di prestigio. La villa, realizzata nel 2016, si sviluppa su circa 330 metri quadrati e comprende cinque camere da letto, cinque bagni, due cucine e tre grandi saloni. A questi si aggiungono una lavanderia attrezzata, un garage doppio con serrande elettriche e gli spazi esterni con giardino.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle finiture: parquet Listone Giordano, rivestimenti esterni in pietra naturale, infissi effetto legno con doppi vetri e zanzariere, grandi finestre a tutta altezza e tende elettriche. Nell’annuncio immobiliare sono presenti oltre sessanta fotografie che mostrano nel dettaglio gli ambienti della proprietà.

Chi ha seguito bene la storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti, conosce bene quegli ambienti. La villa è comparsa in Unica, il docufilm Netflix nel quale la 45enne ha raccontato la fine del suo matrimonio con l’ex numero 10 della Roma.

“Vi porto da mia madre, abita nella casa accanto”, spiegava la Blasi nel trailer prima di entrare nell’abitazione di Daniela Serafini. Una frase che mostra anche la particolare organizzazione familiare costruita negli anni al Torrino: la madre della conduttrice viveva a pochi passi dalla grande casa condivisa da Ilary con Totti.

La messa in vendita assume in questo modo anche un valore simbolico, arrivando in un momento in cui molti aspetti della vita di Ilary stanno cambiando. Il divorzio è ormai alle spalle e la Blasi è pronta a celebrare il nuovo matrimonio con Bastian Müller, conosciuto dopo la separazione dall’ex marito.

Il matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Muller a Ravello

Manca ormai poco al matrimonio di Ilary Blasi, fissato a domenica 13 settembre. La conduttrice e Bastian Muller pronunceranno il sì con rito civile a Ravello, in Costiera Amalfitana. I festeggiamenti si terranno a Villa Cimbrone, storica dimora affacciata sul mare e celebre per alcuni dei panorami più suggestivi della zona.

Il ricevimento inizierà nel tardo pomeriggio e dovrebbe riunire all’incirca 80 invitati. La coppia avrebbe riservato una suite all’interno della struttura, mentre altri alloggi sarebbero stati prenotati per familiari e amici più stretti.

Nessuna luna di miele dopo il sì. Il calendario televisivo incombe: giovedì 17 settembre Ilary tornerà su Canale 5 alla conduzione del Grande Fratello Vip, che la terrà impegnata per i prossimi mesi.