Chirurgia estetica, malasanità e storie personali: a "La Volta Buona" Caterina Balivo accoglie le opinioni di Francesco Facchinetti e Maddalena Corvaglia

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IPA Caterina Balivo conduce "La Volta Buona"

Anche nel primo pomeriggio di ottobre, Rai1 fa spazio al salotto de La Volta Buona. Nella puntata del 1° ottobre, Caterina Balivo e i suoi ospiti tornano a parlare di bellezza, tra chirurgia e medicina estetica. Si discute di interventi riusciti, di ritocchi che possono creare qualche problema, di casi di mala sanità e di come certe scelte possano cambiare nel tempo. Le nostre pagelle.

Paola e Clara, due storie di malasanità (7)

Oggi più che mai la bellezza passa dagli occhi e dagli schermi di chi guarda, e sempre di più la chirurgia estetica sembra essere una soluzione ottimale per piacere e per piacersi. Tutto giusto, se fatto però con metodo e affidandosi ai giusti professionisti. Ma in un caos di scelte dettate dalla moda e scorciatoie a basso prezzo, purtroppo, molto più spesso di quanto sembri, i risvolti rischiano di essere tragici.

In studio Caterina Balivo accoglie Paola. Nel 2024 è volata in Turchia: aveva programmato nove ore di interventi, principalmente per i costi più bassi. 9mila euro per seno, braccia e pancia.

Dopo gli interventi, però, ha avuto un’embolia. “Non sapevo cosa stava succedendo. Non mi hanno detto nulla, mi hanno solo intubato” ha raccontato in studio. L’embolia polmonare è stata riscontrata poi solo in Italia, in ospedale, dopo che aveva fatto un viaggio in aereo.

Lei è una miracolata, dicono in studio, mentre racconta di aver dovuto anche curare un’infezione alle protesi con una nuova operazione.

Con un epilogo molto diverso è invece la storia di Clara, insegnante di 56 anni che, dopo un intervento al seno, è rimasta in coma per otto mesi prima di morire. Storie terribili, che raccontano il volto più duro della malasanità e di una chirurgia estetica affrontata senza la necessaria attenzione. A farne le spese sono persone che si affidano a un medico e che finiscono per mettere seriamente in pericolo la propria salute. E quando a mancare è anche l’etica professionale, le conseguenze possono diventare drammatiche.

Francesco Facchinetti, mattatore di sostanza (9)

Nel salotto di Caterina Balivo, in questa puntata, è in minoranza, ma particolarmente pieno di idee e opinioni. Francesco Facchinetti non si tira indietro parlando di bellezza e, in generale, di qualsiasi cosa si tocchi in puntata.

Ma è anche molto simpatico e diretto: quando si parla del corpo degli altri, per esempio, non ha dubbi: “Chi parla del corpo altrui è un cretino”, dice, e quando racconta il suo modo di vivere, si definisce “un uomo libero che ama le persone libere”.

Grande protagonista della sua ospitata è però la sua storia con la caduta dei capelli. Ha provato tutto, anche il trapianto, che racconta come doloroso, fino ad arrivare ai patch. Una storia raccontata senza filtri né imbarazzi, ma con grandissima ironia, tanto che tutti in studio ridono con lui.

Ed è bello averlo lì, perché regala la sua opinione con grande simpatia e senza paura di esporsi. Ascolta, interviene, scherza e dice quello che pensa: in una puntata piena di temi e opinioni: il vero opinionista della puntata.

Aurora Ramazzotti, i primi passi con Nikita Perotti (8)

Sabato 3 ottobre torna Ballando con le Stelle con Milly Carlucci e, a pochi giorni dalla nuova puntata, La Volta Buona ci porta dietro le quinte del programma partendo dal giardino zen, lo spazio dove concorrenti e ballerini possono rilassarsi tra un allenamento e l’altro.

Il posto perfetto per incontrare Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, alle prese con le prime prove in un’edizione che, già prima di iniziare, li vede come favoriti. E Aurora sente tutta la responsabilità di questa nuova avventura, anche perché il suo partner è il vincitore della scorsa edizione: “È una responsabilità enorme, me la sto facendo sotto, ma sono felice perché è anche il più carino e coccoloso, e io ne ho bisogno”.

Caterina prova poi a strappare uno spoiler sul ballo che vedremo in puntata. Nikita non si sbilancia troppo, ma anticipa che sarà un ballo in cui si salta parecchio e racconta un’Aurora ormai sempre stanca dopo le prove.

Jimmy Ghione, il commento al premio di Wanna Marchi (8)

Il Premio Internazionale della Cultura assegnato a Wanna Marchi e Stefania Nobile ha fatto rapidamente il giro del web, insieme alle inevitabili polemiche. Le due sono state premiate il 23 settembre nella Sala della Protomoteca del Campidoglio per i loro libri, ma va precisato che si tratta di un’iniziativa privata e non di un premio istituzionale di Roma Capitale.

Tra le persone che hanno commentato la vicenda c’è anche Jimmy Ghione, oggi impegnato a Ballando con le Stelle ma senza aver perso quel lato di Striscia la Notizia che lo ha accompagnato per anni. Il caso Wanna Marchi lo conosce bene: “Abbiamo lavorato tanto noi di Striscia sul caso Wanna Marchi, fa male questa storia”.

E Ghione non vuole tornare a parlare delle due protagoniste, ma delle persone che quella storia l’hanno subita: “Io non voglio parlare male di Wanna Marchi e della figlia, ma delle loro vittime“. Sono persone che ha incontrato durante gli anni a Striscia, quando quella vicenda era ancora al centro della cronaca.

L’indignazione per quella storia è ancora viva, soprattutto per chi l’ha vista da vicino e ha incontrato le persone coinvolte. E, a distanza di anni, resta difficile per molti capire come Wanna Marchi e Stefania Nobile possano avere ancora un seguito e suscitare tanto interesse.

Maddalena Corvaglia, la delicatezza nel parlare di Elisabetta Canalis (10)

Da qualche giorno Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono tornate a far parlare del loro rapporto. Veline per eccellenza, oggi non più così amiche, sono una coppia che, al netto di quello che è successo, è difficile immaginare divisa.

E in studio si torna proprio su questo, sul loro rapporto e sul perché si sia deteriorato. Ma Maddalena non ha intenzione di buttare benzina sul fuoco. Le chiedono se sia una questione di soldi o di uomini, se porti rancore oppure no. Lei sorride, resta in silenzio e non tira fuori nulla. Poi dice semplicemente: “So che ci vogliamo bene, io non porto rancore, ci siamo perdonate da tempo”.

Che sia tutto così o che ci siano ancora cose non dette, questo è un altro discorso. Ma la delicatezza con cui Maddalena parla di Elisabetta, senza approfittare di un momento televisivo per raccontare altro, è davvero una bella prova di classe. E nonostante tutto, qui si vede una grande fedeltà a un legame che evidentemente, in qualche modo, conta ancora.

Benedetta Rossi colpita dal veleno dei social (5)

Benedetta Rossi sta vivendo un momento bellissimo: dopo tanto tempo è diventata mamma, adottando due bambine insieme al marito. Un sogno realizzato che ha scelto però di vivere con discrezione, anche per colpa di quei commenti social che spesso arrivano con una cattiveria difficile da comprendere.

Proprio per questo Benedetta ha deciso di non condividere e raccontare troppo di questa nuova fase della sua vita. Alcune parole fanno male, soprattutto quando arrivano proprio mentre si sta vivendo qualcosa di così importante. E così anche un momento di felicità finisce per essere accompagnato dal veleno e dall’odio che troppo spesso trovano spazio sui social. “Non ho fatto nulla di male” dice Benedetta sui social.

Una situazione che indigna tutto lo studio, Caterina Balivo compresa, che si dice incredula e non riesce a capire quale possa essere il motivo di tanta cattiveria. Ed è proprio questa la parte più assurda: davanti a un sogno finalmente realizzato, perché sentire il bisogno di rovinarlo con parole che possono fare male?

Milly Carlucci, promuove la frangetta di Caterina (8)

Prima di chiudere la puntata, La Volta Buona si collega con Milly Carlucci, che festeggia il suo compleanno. Milly nota la nuova frangetta della conduttrice e la promuove senza esitazioni: “Caterina complimenti, che bella frangetta, ti sta bene”.

Caterina ringrazia, finalmente soddisfatta: “Finalmente, dicono tutti di no“, dice contenta. La conduttrice non si lascia distrarre dalle lusinghe e torna subito alla sua missione, cercando di strappare a Milly qualche anticipazione sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Insomma, frangetta promossa, ma il vero obiettivo resta sempre quello: farle dire qualcosa in più sul programma.