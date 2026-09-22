La Volta Buona, pagelle del 22 settembre: Damiano e Dove, matrimonio blindato (7), Caterina Balivo, conto aperto con Miss Italia (9)

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IPA Caterina Balivo conduce "La Volta Buona"

Martedì 22 settembre il primo pomeriggio di Rai1 si riaccende con il salotto di La Volta Buona. Caterina Balivo accoglie i suoi ospiti e porta al centro della puntata un tema che fa sempre discutere: bellezza e chirurgia estetica, oggi sempre più presenti anche tra gli over 65.

Non mancano gli spunti, tra chi sceglie di accettare il tempo che passa e chi racconta le proprie insicurezze. Le nostre pagelle.

Licia Colò, le rughe non sono un problema (9)

Chirurgia estetica anche dopo i 65 anni: un tema che divide, soprattutto quando a dire la loro sono i social. Perché basta una foto, una ruga o un segno del tempo per scatenare i commenti di chi sente sempre il bisogno di dire la propria. Peccato che, dall’altra parte dello schermo, quelle parole possano pesare molto più di quanto si immagini.

Licia Colò, però, sembra aver trovato il modo migliore per rispondere: fregarsene. “Vorrei non avere le rughe, vorrei avere 30 anni, ma non si può. E quindi chi se ne frega”, dice a Caterina. E in effetti le sue rughe non sembrano proprio un problema.

La pensa così anche la figlia Liala, che quando le chiedono se le piace avere una mamma al naturale risponde: “Io metterei la firma per essere come mia madre”. Una dichiarazione d’amore niente male.

Ma madre e figlia sanno prendersi anche un po’ in giro. Liala vede con Caterina un vecchio video di Licia che risponde a Marzullo e non perde l’occasione: “Mamma mi dice sempre che quando parlo sono seria, non sorrido mai. Senti chi parla”. E qui la somiglianza, oltre che fisica, si vede tutta.

Jessica Morlacchi racconta le sue insicurezze (8)

“L’insicurezza a livello fisico io la comprendo” ha detto Jessica Morlacchi parlando di una cosa che dice conoscere bene: l’insicurezza che la porta a non andare al mare e a non mettersi in costume perché si vergogna del suo corpo.

E precisa che nessuno l’ha mai criticata, che è un’insicurezza tutta sua, ma tanto forte da arrivare a dire: “Vorrei essere inesistente al mare”.

Ed è una lettura molto umana dell’idea di bellezza e della chirurgia estetica, che quando si parla di personaggi famosi spesso finisce un po’ in secondo piano. Si parla molto più dell’intervento, del risultato, del prima e del dopo, mentre molto meno di quello che può esserci dietro alcune scelte.

Jessica, che peraltro non ha stravolto il suo corpo con la chirurgia, racconta invece proprio la parte della vergogna, il disagio e la difficoltà di sentirsi a proprio agio. Ha rifatto il naso e ora è pronta a completare l’intervento. Tra i motivi c’è anche una questione legata alla respirazione: “Io ho paura di morire senza respirare”. Un taglio diverso dal solito, perché dietro la chirurgia estetica ci mette una cosa che spesso manca quando a parlarne sono i Vip: la normalità.

Sarah Rizea, dalla piscina a Miss Italia 2026 (8)

Sarah Rizea racconta a Caterina Balivo le sue prime ore da Miss Italia 2026 e la prima cosa che si nota, oltre alla bellezza, è la dolcissima timidezza. Campionessa di nuoto artistico, dice di aver avuto questo sogno fin da piccola e di essersi iscritta appena compiuti 18 anni.

“Prima pensavo di vivere l’esperienza e poi di vincere. Volevo mettermi in gioco in un nuovo ambito che non fosse la piscina”. Invece la corona è arrivata davvero e, a giudicare da come ne parla, deve ancora realizzare fino in fondo cosa sia successo.

Sarah, in una delle notti più sorprendenti per lei, ha festeggiato con la famiglia che era lì con lei, senza telefonare a nessuno per raccontare la vittoria. Lo ha raccontato a mezza voce, ancora non abituata ai riflettori: almeno per ora.

Caterina Balivo, conto aperto con Miss Italia (9)

Caterina Balivo a Miss Italia è invece arrivata terza nel 1999, ma a quanto pare non ha ancora superato del tutto la questione. Quando compare nel video di presentazione delle miss di allora, nonostante non avesse vinto, commenta ironica alla sua redazione: “Grazie dell’omaggio”. Poi arriva Sarah Rizea, la nuova Miss Italia, e Caterina va dritta alla domanda più classica: è fidanzata?

Sarah è single e per Balivo, in ottica concorso, è praticamente un vantaggio. “Non c’è rischio di lascito”, scherza la conduttrice coinvolgendo Patrizia Mirigliani: “Quanti ne hai visti che erano fidanzatissimi e poi ciao?”. “Moltissimi”, risponde lei.

Caterina quell’ambiente lo conosce bene: è stata protagonista di Miss Italia e, nonostante il terzo posto, da quel palco di strada ne ha fatta eccome. Ma quella corona mancata, tra una battuta e l’altra, sembra ancora un piccolo (e molto ironico) conto aperto.

Il ricordo di Ornella Vanoni (8)

Ornella Vanoni avrebbe compiuto 92 anni e il suo ricordo è ancora molto vivo. A La Volta Buona Caterina Balivo dedica un momento alla cantante insieme a Mario Lavezzi, amico e collega con cui ha condiviso diversi progetti.

Licia Colò, invece, la ricorda così: libera, intelligente, anticonformista. “Dovremmo essere tutti Ornella. Dovremmo fare le nostre scelte e portarle avanti”. Un ritratto che va oltre la cantante e arriva alla persona, a quel suo modo di stare al mondo senza preoccuparsi troppo di seguire la strada già tracciata.

E il capitolo musicale non sembra essere ancora del tutto chiuso: è in arrivo infatti un’ultima canzone di Ornella Vanoni insieme a Gino Paoli. Un altro pezzo della sua voce che arriva quando il loro ricordo è ancora così presente.

Damiano David e Dove Cameron, i dettagli del matrimonio blindato (7)

Se l’estate ha regalato tanti grandi eventi d’amore, anche l’autunno non sembra essere da meno. Damiano David e Dove Cameron si sposano giovedì 24 settembre con una cerimonia civile a Montalcino celebrata dal sindaco.

Lo raccontano a La Volta Buona, dove arrivano anche i primi dettagli sul matrimonio. La cerimonia dovrebbe tenersi nel pomeriggio, intorno alle 16, mentre la grande festa è prevista per venerdì a Castiglion del Bosco.

Il matrimonio, però, sarà blindatissimo e avvicinarsi alla coppia non sarà semplice. Ma sappiamo quanto La Volta Buona sia affamata di dettagli quando si parla di matrimoni: era già successo con le nozze di Dua Lipa, quando il programma aveva seguito con grande attenzione ogni indiscrezione.

Anche questa volta Caterina Balivo, insieme ai suoi fedeli inviati, proverà quindi a carpire tutto il possibile, anche se entrare nel cuore di una cerimonia così riservata non sarà affatto semplice.