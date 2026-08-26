La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti avverte: le nozze del campione rischiano di saltare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna torna in onda il 26 agosto 2026 con una nuova scoppiettante puntata. Al timone della trasmissione, ancora una volta, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui. Il conduttore e la showgirl nel corso dell’anno sono riusciti a creare un’intesa straordinaria,

La Ruota della Fortuna, le nozze del campione rischiano di saltare (per colpa dello show)

Anche questo nuova puntata de La Ruota della Fortuna come sempre si è aperta con la musica dei Fortuna Five e con l’introduzione di Gerry Scotti. Il conduttore ha dato vita ad un interessante scambio di battute con il campione Paolo. Originario di Brescia, il concorrente è un medico cardiologo e in sole due puntate è riuscito a vincere due e-bike e ben 46mila euro. Non solo, nella scorsa puntata ha confessato a Gerry Scotti che si sposerà presto.

“Avete già stabilito la data?”, ha domandato il conduttore. “Sì, sarà l’11 settembre”. A quel punto Scotti, scherzando, ha ipotizzato un matrimonio saltato (o quasi) per via de La Ruota della Fortuna. “Quindi potresti essere ancora campione e correre all’altare da qua”, ha detto e il campione ridendo ha replicato: “Dovrò scegliere”. Il concorrente ha poi raccontato che le nozze saranno a Galatina, in Puglia, paese natale della sposa.

Spazio anche all’arrivo di Samira Lui che, come di consueto, è stata annunciata da Gerry Scotti. La showgirl è apparsa sulle scale con un mini abito nero con balze. Si è esibita in un balletto sulle note di Ostia Lido celebre hit di J-Ax, facendo scatenare tutto lo studio, compreso il presentatore. “Li fai tutti bene, ma questo con un trasporto maggiore – ha commentato il conduttore -. Complimenti signorina Samira!”.

Paolo è ancora campione a La Ruota della Fortuna (e vince tutto)

E la partita? A giocare in questa nuova puntata de La Ruota della Fortuna sono stati Federica e Luca che hanno sfidato il campione Paolo. A portare in vantaggio quest’ultimo è stato un errore di Federica che, al Traghetto Express, gli ha consentito di guadagnare ben 11.100 euro.

Come sempre L’Ultimo Round è stato decisivo e a spuntarla è stato Paolo che si è riconfermato campione de La Ruota della Fortuna con 17.700 euro. Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, il concorrente ha affrontato i tre tabelloni a tema “Orso” e ha ricevuto i complimenti sia di Samira Lui che di Gerry Scotti che l’hanno trovato molto più spigliato e deciso rispetto alle prime puntate.

Alla fine Paolo è stato così bravo che è riuscito ad indovinare tre risposte su tre, rendendo verdi tutte le buste a disposizione. Su suggerimento dell’amico, in studio con lui a La Ruota della Fortuna, Paolo ha voluto aprire per prima la busta numero 3, scoprendo che conteneva 10mila euro.

A quel punto ha tentato la sorte, optando per la busta numero 2, ma scoprendo che conteneva solamente 5mila euro. Infine l’ha scambiata con la busta numero 1, trovando un premio da 15mila euro. In totale dunque il campione si è portato a casa un montepremi di 78.700 euro.