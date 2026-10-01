Ascolti tv del 30 settembre, Tale e Quale Show svetta. Ma Gerry Scotti resiste

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Carlo Conti a Tale e Quale Show

Scontro tra titani della tv mercoledì 30 settembre. Carlo Conti è tornato su Rai 1 per condurre Tale e Quale Show, con la sua squadra di giudici e un ospite di puntata. Mentre per quanto riguarda la gara, tutti gli occhi erano puntati su Selma Ezzine (leggi la nostra intervista).

Conti pretende il primo posto nella classifica dello share, ma Gerry Scotti, che ha conquistato anche la prima serata con La Ruota dei Campioni…e delle Stelle, non intende cedere il podio senza combattere.

Su Rai 2 abbiamo visto Doppia Colpa e su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? Su Rete 4 Bianca Berlinguer ha condotto È sempre Cartabianca e su Italia 1 è andato in onda Shark 2, l’abisso. La7 ha trasmesso La Torre di Babele.

Nell’access prime time, Stefano De Martino con Affari Tuoi ha sperato di sfruttare la scia positiva di Tale e Quale.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 30 settembre