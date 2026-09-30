Reazione a Catena, Pino Insegno “squalifica” un concorrente e si scatena nelle danze

IPA Pino Insegno

Subito cambio della guardia a Reazione a Catena: le Sbilanciate, campionesse solo da un giorno, devono già lasciare spazio agli Improbabili. Alberto, Marco e Francesco da Bassano del Grappa portano a casa il montepremi e si aggiudicano la possibilità di tornare in gioco. Pino Insegno è in forma e regala grasse risate, complice la simpatia dei concorrenti che si prestano a farsi prendere bonariamente in giro, e si lancia anche in una coreografia scatenata.

Reazione a Catena, la gara piena di colpi di scena

Durante le Parole Mancanti si parla del palio a Civitella Paganico e la gara è equilibrata. Con due parole a testa indovinate, le squadre arrivano con lo stesso montepremi totalizzato alla prima Catena Musicale. Il gioco mette in difficoltà entrambe le squadre, che non riescono a indovinare la canzone nemmeno una volta che sono state rivelate tutte le tracce musicali. Tocca a Pino Insegno svelare il titolo di Animal, e ne approfitta per lanciarsi in un balletto scatenato. “Mi dici quale muscolo c’è che parte da qua e arriva qua?” chiede a uno dei concorrenti indicando la testa e i piedi. “L’età” risponde scherzando il concorrente. “Salutiamo uno dei concorrenti!”, scherza il conduttore rimandandolo al posto. “Che peccato, per la prima volta Reazione a catena giocherà con due concorrenti perché Marco è squalificato“, continua non riuscendo a smettere di ridere.

Nel gioco successivo la fortuna sorride agli Improbabili, che hanno la meglio e incrementano il loro montepremi. La seconda Catena Musicale è dedicata a Marco Liorni e anche questa mette in difficoltà entrambe le squadre di concorrenti. Pino Insegno prova a dare qualche indizio ma serve l’ultima traccia musicale per riconoscere L’anno che verrà. La canzone di Lucio Dalla ha lo stesso titolo del programma che Liorni conduce la notte di Capodanno. Gli Improbabili si confondono e, nonostante abbiano capito la canzone, sbagliano titolo: regalano così 5milla euro alle Sbilanciate. Si rifanno con Una tira l’altra, che li vede accumulare una cifra totale quasi doppia rispetto alle campionesse in carica.

Si ride con Quando, dove, come, perché, con i concorrenti che descrivono storie improbabili e Pino Insegno ogni volta rincara la dose. Alla fine, anche se con molta fatica, gli Improbabili riescono anche questa volta a portare a mettere da parte il premio in palio allungando la distanza. Al Quattro per una sono le Sbilanciate ad aggiudicarsi la manche, riaprendo la gara. La catena musicale stavolta mette il premio in palio nelle casse delle campionesse, portando le due squadre in assoluta parità con 71mila euro. Bisogna fare ricorso al regolamento, che mette la Zot in mano agli sfidanti. Alberto è impulsivo, sbaglia la risposta e fa perdere alla sua squadra 5 secondi.

All’Intesa Vincente gli Improbabili se la cavano bene e nonostante qualche svista e un’ammonizione, riescono a indovinare ben 8 parole. La gara procede in parità: anche le Sbilanciate ottengono un’ammonizione e 8 parole. Si va allo spareggio e lì non c’è gara: gli Improbabili vincono la manche e vanno al gioco finale e le campionesse in carica, dopo la vittoria al debutto, sono già ai saluti.

Cambio della guardia: gli Improbabili sono i campioni.

Il montepremi con cui gli Improbabili arrivano all’Ultima catena è di 117mila euro. Per i tre ragazzi a Bassano del Grappa l’ultima avventura di stasera inizia bene, ma il percorso riserva brutte sorprese e vede il montepremi ridursi drasticamente a causa di alcuni errori. Riescono comunque a salvare 14.625 euro: è questo il valore dell’ultima parola. Dimezzano ancora comprando il terzo elemento, e fanno bene: riescono a indovinare la parola Accordo e a portarsi a casa più di 7mila euro. Non male per un debutto, e per loro l’avventura è appena iniziata.