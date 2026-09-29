Reazione a Catena, le Sbilanciate diventano campionesse e vincono al debutto

Nella puntata di stasera di "Reazione a Catena", le Mercoledì Sera sono state battute dalle Sbilanciate: le nuove campionesse hanno anche indovinato l'ultim parola

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Pino Insegno

Nuovo appuntamento con Reazione a Catena: nel game show di Rai1, condotto da Pino Insegno, va in scena una nuova appassionante sfida a colpi di parole mancanti e catene musicali. Una gara che non ha risparmiato sorprese, fino alla vittoria delle Sbilanciate: dopo aver battuto le campionesse in carica, le Mercoledì Sera, le concorrenti sono anche riuscite ad indovinare l’ultima parola.

Reazione a Catena, la gara

La puntata del 29 settembre di Reazione a Catena vede ancora protagoniste le Mercoledì Sera, che ieri sono riuscite a portare a casa 14mila euro: questa sera, Ilenia, Giulia e Maria Chiara hanno difeso il titolo contro Le Sbilanciate. Gaia, Enza e Loredana sono tre amiche che arrivano dalla provincia di Varese: “Ci occupiamo di bilanci per lavoro, ma nella vita privata siamo tutt’altro che bilanciate”, spiegano le concorrenti.

La gara si annuncia subito molto avvincente: la manche delle Parole mancanti si conclude con un pareggio assoluto, mentre la prima catena musicale è vinta dalle Mercoledì Sera, che indovinano Ostia Lido di J.Ax. A sorpresa, le loro rivali le superano volando a 23mila euro vincendo la Sillaba fortunata.

La seconda catena musicale, la cui soluzione è Esibizionista di Annalisa, è vinta ancora dalle Mercoledi Sera, ma le rivali si riportano in vantaggio con Quando, dove come e perché. Tuttavia, tra una manche e l’altra, c’è anche spazio per qualche momento leggero. Complice una velocissima soluzione data da Gaia nel gioco 4 per una, Pino Insegno decide di cedere il timone della conduzione per vestire i panni di concorrente per qualche minuto.

E così è Gaia a leggere al presentatore le quattro frasi accomunate da un’unica soluzione: “Ha fatto la rivoluzione”; “Per farla si usano mani e piedi”; “Chi si pavoneggia la fa”; “In Italia ce l’hanno in dieci”: “La so, la ruota” ironizza Insegno. “Furono i Sumeri a inventarla, la mia professoressa di storia sarà contentissima”, aggiunge il presentatore.

Reazione a Catena, le Sbilanciate sono le nuove campionesse

Dopo una gara piuttosto equilibrata, la puntata arriva ad un punto di svolta. Dopo aver guadagnato 20mila euro con la Zip e aver trionfato nel gioco cella Triplice Intesa, le Sbilanciate battono le Mercoledì Sera e diventano le nuove campionesse dello show. Le tre colleghe arrivano quindi all’Ultima Catena con un montepremi di 121mila euro.

La cifra, tuttavia, si riduce fino ad arrivare a 7563 euro per l’ultima parola: le campionesse si dimostrano all’altezza della situazione, e riescono ad indovinare la soluzione, che corrisponde a “giudizio”. “Brave, la prima volta e già avete trovato l’ultima parola“, sottolinea Pino Insegno di fronte alle concorrenti visibilmente emozionate.

Chissà se le nuove campionesse riusciranno in qualche modo a prendere il posto delle Pappardelle nel cuore degli spettatori: a giudicare dalla loro vittoria al primo tentativo, non si può certo dire che manchino di preparazione. Gli esiti di Reazione a Catena tuttavia, continuano a rimanere imprevedibili: le Sbilanciate hanno inaugurato con la vittoria di stasera un lungo percorso vincente oppure sono destinate, come le Mercoledì Sera, ad una breve ma intensa permamenza nel game show di Rai1?