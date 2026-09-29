Reazione a Catena, le Sbilanciate diventano campionesse e vincono al debutto

Nella puntata di stasera di "Reazione a Catena", le Mercoledì Sera sono state battute dalle Sbilanciate: le nuove campionesse hanno anche indovinato l'ultim parola

Foto di Anna Verrillo

Anna Verrillo

Giornalista e Lifestyle Editor

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

3 min di lettura

Chiedi a DiLei

Reazione a Catena, le Sbilanciate diventano campionesse e vincono al debutto
IPA
Pino Insegno
Chi sono le Sbilanciate? Quando va in onda Reazione a Catena? Chi conduce il programma Rai1?

Nuovo appuntamento con Reazione a Catena: nel game show di Rai1, condotto da Pino Insegno, va in scena una nuova appassionante sfida a colpi di parole mancanti e catene musicali. Una gara che non ha risparmiato sorprese, fino alla vittoria delle Sbilanciate: dopo aver battuto le campionesse in carica, le Mercoledì Sera, le concorrenti sono anche riuscite ad indovinare l’ultima parola.

Reazione a Catena, la gara

La puntata del 29 settembre di Reazione a Catena vede ancora protagoniste le Mercoledì Sera, che ieri sono riuscite a portare a casa 14mila euro: questa sera, Ilenia, Giulia e Maria Chiara hanno difeso il titolo contro Le Sbilanciate. Gaia, Enza e Loredana sono tre amiche che arrivano dalla provincia di Varese: “Ci occupiamo di bilanci per lavoro, ma nella vita privata siamo tutt’altro che bilanciate”, spiegano le concorrenti.

La gara si annuncia subito molto avvincente: la manche delle Parole mancanti si conclude con un pareggio assoluto, mentre la prima catena musicale è vinta dalle Mercoledì Sera, che indovinano Ostia Lido di J.Ax. A sorpresa, le loro rivali le superano volando a 23mila euro vincendo la Sillaba fortunata.

La seconda catena musicale, la cui soluzione è Esibizionista di Annalisa, è vinta ancora dalle Mercoledi Sera, ma le rivali si riportano in vantaggio con Quando, dove come e perché. Tuttavia, tra una manche e l’altra, c’è anche spazio per qualche momento leggero. Complice una velocissima soluzione data da Gaia nel gioco 4 per una, Pino Insegno decide di cedere il timone della conduzione per vestire i panni di concorrente per qualche minuto.

E così è Gaia a leggere al presentatore le quattro frasi accomunate da un’unica soluzione: “Ha fatto la rivoluzione”; “Per farla si usano mani e piedi”; “Chi si pavoneggia la fa”; “In Italia ce l’hanno in dieci”: “La so, la ruota” ironizza Insegno. “Furono i Sumeri a inventarla, la mia professoressa di storia sarà contentissima”, aggiunge il presentatore.

Reazione a Catena, le Sbilanciate sono le nuove campionesse

Dopo una gara piuttosto equilibrata, la puntata arriva ad un punto di svolta. Dopo aver guadagnato 20mila euro con la Zip e aver trionfato nel gioco cella Triplice Intesa, le Sbilanciate battono le Mercoledì Sera e diventano le nuove campionesse dello show. Le tre colleghe arrivano quindi all’Ultima Catena con un montepremi di 121mila euro.

La cifra, tuttavia, si riduce fino ad arrivare a 7563 euro per l’ultima parola: le campionesse si dimostrano all’altezza della situazione, e riescono ad indovinare la soluzione, che corrisponde a “giudizio”. “Brave, la prima volta e già avete trovato l’ultima parola“, sottolinea Pino Insegno di fronte alle concorrenti visibilmente emozionate.

Chissà se le nuove campionesse riusciranno in qualche modo a prendere il posto delle Pappardelle nel cuore degli spettatori: a giudicare dalla loro vittoria al primo tentativo, non si può certo dire che manchino di preparazione. Gli esiti di Reazione a Catena tuttavia, continuano a rimanere imprevedibili: le Sbilanciate hanno inaugurato con la vittoria di stasera un lungo percorso vincente oppure sono destinate, come le Mercoledì Sera, ad una breve ma intensa permamenza nel game show di Rai1?

Pino InsegnoStar e Vip