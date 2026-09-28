Reazione a Catena, le Mercoledì Sera vincono ancora. E le Pappardelle potrebbero tornare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pino Insegno

A Reazione a Catena va in scena una nuova puntata con le nuove campionesse Le Mercoledì Sera, impegnate a difendere il titolo contro i giovanissimi sfidanti: I Sottointesi. Il programma condotto da Pino Insegno continua a riservare grandi sorprese e colpi di scena, con concorrenti preparatissimi e sfide accese. Mentre Le Pappardelle, le concorrenti più seguite di questa stagione, potrebbero presto tornare nello show.

Reazione a Catena, le Mercoledì Sera vincono ancora

L’addio delle Pappardelle ha lasciato orfano il pubblico di grandi campionesse. Le tre ragazze fiorentine erano riuscite infatti a conquistare i telespettatori del programma grazie alla loro grande bravura, restando imbattute per ben 48 puntate. Un record straordinario che ora gli altri concorrenti dovranno provare a battere.

Avevano tentato l’impresa le Nonno Rock, due sorelle e una cugina che avevano intitolato la loro squadra pensando al nonno, ma alla fine le ragazze non sono riuscite a farcela. La fascia delle campionesse è dunque passata a Giulia, Maria Chiara e Ilenia, impegnate a difendere il titolo, puntata dopo puntata.

Alla fine, come spesso accade, a decidere le sorti di tutto è stata L’Intesa Vincente. Durante il gioco Ilenia, Maria Chiara e Giulia si sono distinte. Le Mercoledì Sera si sono dunque confermate come campionesse di Reazione a Catena. Le tre ragazze sono arrivate all’Ultima Catena giocando per 141mila euro.

Il gioco finale ha messo a dura prova Le Mercoledì Sera che però, a sorpresa, sono riuscite a indovinare la parola per chiudere la catena che era: poltrona. “Non ci credete, ma ce l’avete fatta!”, ha esultato Pino Insegno.

L’atteso ritorno delle Pappardelle a Reazione a Catena

L’addio delle Pappardelle a Reazione a Catena è stato accompagnato da numerose polemiche. A far discutere le accuse rivolte nei confronti delle tre ragazze di Firenze. Se una gran parte del pubblico si era affezionata al gruppo, altre persone erano arrivate a insultare e attaccare le concorrenti, accusandole di essere state favorite nella trasmissione di Pino Insegno.

Le Pappardelle non sono rimaste a guardare, ma hanno reagito, annunciando la volontà di denunciare gli haters online. “Se alcuni commenti sono rimasti educati – avevano raccontato sul forum dedicato al programma – anche nell’esprimere opinioni negative su di noi, altri hanno decisamente oltrepassato il limite non solo dell’educazione, ma anche della legalità. Non vogliamo perdere tempo a spiegare un concetto per noi molto semplice, ovvero il fatto che dall’altra parte dello schermo di un telefono ci sono delle persone, con le loro insicurezze e le loro fragilità, che per il solo motivo di essersi messe in gioco si trovano a dover gestire così tanta negatività”.

Nel frattempo Le Pappardelle potrebbero tornare presto in tv, proprio a Reazione a Catena. Sui social della trasmissione infatti è stata annunciata una puntata speciale con le squadre più forti. “L’ultima puntata della stagione di Reazione a Catena sarà una puntata speciale in cui si affronteranno le due quadre che più di tutte si sono contraddistinte per il numero di vittorie nel corso della stagione in questione”, si legge.

In studio dunque potrebbero tornare proprio Le Pappardelle, le tre amiche che si sono distinte per la loro bravura nello show di Rai Uno.