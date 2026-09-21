Reazione a Catena, le Pappardelle denunciano gli haters online: “Oltrepassato il limite”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pino Insegno

Le Pappardelle non ci stanno e dopo l’addio a Reazione a Catena annunciano la volontà di denunciare gli haters. Troppi e insostenibili i commenti e gli insulti ricevuti in queste settimane in cui hanno dominato il programma di Rai Uno, battendo tutti gli avversari.

Le Pappardelle denunciano gli haters

Le Pappardelle hanno fatto la storia di Reazione a Catena, restando imbattute per ben 48 puntate e vincendo una cifra altissima. Le tre amiche di Firenze hanno però diviso il pubblico. Se in tanti le hanno sostenute, lodando la loro bravura e la grande intesa, altri le hanno attaccate, con commenti spesso pesanti e cattivi.

Un odio online che le concorrenti di Reazione a Catena hanno scelto di denunciare, reagendo in modo deciso e prendendo provvedimenti. Nel gruppo dedicato alla trasmissione Carolina, Maria Giulia e Francesca hanno raccontato di voler sporgere denuncia dopo una serie di insulti e cattiverie.

“Insieme a tutti i messaggi positivi abbiamo sempre letto anche quelli negativi – hanno rivelato -. Non abbiamo mai risposto alle tante critiche, perché la libertà di opinione è sacrosanta e non abbiamo mai avuto la pretesa di piacere a tutto il pubblico”.

Poi hanno svelato come il limite sia stato oltrepassato, costringendole a reagire: “Se alcuni commenti sono rimasti educati – hanno scritto – anche nell’esprimere opinioni negative su di noi, altri hanno decisamente oltrepassato il limite non solo dell’educazione, ma anche della legalità. Non vogliamo perdere tempo a spiegare un concetto per noi molto semplice, ovvero il fatto che dall’altra parte dello schermo di un telefono ci sono delle persone, con le loro insicurezze e le loro fragilità, che per il solo motivo di essersi messe in gioco si trovano a dover gestire così tanta negatività”.

Insulti e minacce alle Pappardelle dopo Reazione a Catena

Gli insulti di cui parlano le tre ragazze di Firenze sono pesantissimi, come hanno raccontato loro stesse. Le loro numerose vittorie nel programma di Pino Insegno infatti avrebbero spinto alcuni haters a fare illazioni molto gravi. “Quel che ci preme è agire su questi commenti – hanno detto -: insinuazioni di raccomandazioni, di presunti atti sessuali intrattenuti con la redazione, offese quali “tr**e, pu***ne” ecc ecc, sono a tutti gli effetti passibili di denuncia”.

Le Pappardelle sono apparse decise e pronte ad agire contro chiunque le insulterà. Le tre ex concorrenti di Reazione a Catena hanno lasciato il programma dopo essere state battute dalle Nonno Rock. Un addio dolceamaro, segnato da un lungo post in cui hanno ringraziato Pino Insegno e il pubblico.

Questa volta le Pappardelle hanno chiesto alla community di mobilitarsi per fermare commenti, insulti e cattiverie nei loro confronti.

“Noi abbiamo raccolto qualcuno di questi commenti – hanno raccontato -, ma siccome sappiamo di non essere state le uniche a conservarli, chiediamo aiuto anche a voi del gruppo: se doveste avere screenshot, vi chiediamo la gentilezza di inviarceli, così che possiamo prendere provvedimenti. Naturalmente non ci riferiamo a critiche su simpatie/antipatie e simili, ma soltanto a ciò che dichiara effettivamente il falso o che lede la nostra immagine. Ci sembra assurdo che nel 2026 ancora non sia chiaro che scrivere sui social ha delle conseguenze”.