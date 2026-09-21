“Una persona speciale”: le parole delle Pappardelle per Pino Insegno

IPA Pino Insegno

“Ci sarà un giorno, ed è questo il giorno”. Un riferimento voluto a una delle esperienze lavorative più importanti di Pino Insegno, quando ha doppiato la voce di Aragorn ne Il Signore degli Anelli: l’addio delle Pappardelle a Reazione a Catena è stato emozionante, e il trio, sui social, si è speso in parole splendide per il conduttore, ritenuto una persona speciale per averle sempre messe a proprio agio.

Reazione a Catena, il saluto delle Pappardelle a Pino Insegno

Ogni tanto si vedeva un momento di stanchezza, ma batterle è sembrato davvero impossibile a lungo. E ci hanno provato davvero in tanti, persino talentuosi. Il vento a favore delle Pappardelle, però, è terminato: sono state le “Nonno Rock”, infine, a strappare loro il titolo di Campionesse, che hanno difeso a lungo con la loro simpatia e bravura. E ora le attendono i festeggiamenti per il loro ritorno in quel di Firenze.

Sui social, dopo la fine della puntata, le Pappardelle hanno condiviso un lungo messaggio, ringraziando chi ha permesso loro di vivere un’esperienza unica,. “Purtroppo la nostra esperienza finisce e non ci sono molte parole per descrivere come ci sentiamo.

Il primo ringraziamento è andato alle persone vicine e alla grande famiglia di Reazione a Catena: “Ci teniamo a prenderci un momento per ringraziare tutte le persone che ci hanno supportato, da vicino e da lontano e le squadre che abbiamo conosciuto durante il programma. La nostra esperienza non sarebbe stata la stessa senza tutti voi”.

Ma le parole più belle sono state spese per il conduttore: “Un ringraziamento lo vogliamo fare a Pino Insegno, che ci ha accompagnato in un mondo totalmente lontano dalla nostra quotidianità. La sua accoglienza ci ha permesso di sentirci a casa ogni giorno, ed è questa accoglienza che, secondo noi, lo rende prima che un grande professionista una persona speciale”.

Quanto hanno vinto le Pappardelle

Archiviata l’emozione dell’addio, non resta che tirare le somme di un’avventura semplicemente straordinaria. Perché al di là della simpatia e dell’affetto conquistato, le Pappardelle hanno riscritto le pagine della storia del quiz preserale di Rai1.

Il trio fiorentino, formato da Carolina, Maria Giulia e Francesca, ha infatti chiuso la propria avventura con un bottino complessivo di 261.973 euro. Una cifra che le consacra come una delle formazioni più vincenti mai passate dallo studio del programma.

A rendere il loro percorso ancora più memorabile, però, c’è un altro primato, forse quello di cui andare più fiere. Le tre amiche, infatti, hanno collezionato la bellezza di 49 presenze consecutive, un traguardo che ora sarà difficile da battere, e che le ha rese a tutti gli effetti le Regine indiscusse di questa stagione.

Tra i tanti momenti da incorniciare, ce n’è uno rimasto impresso più di altri. La serata più fortunata in assoluto porta la data del 29 agosto, quando le Pappardelle hanno saputo decifrare l’Ultima Parola. Ora, con questo tesoretto e una manciata di record da esibire con orgoglio, per Carolina, Maria Giulia e Francesca è tempo di tornare a casa. Dove, c’è da scommetterci, l’accoglienza sarà da vere Campionesse.