Orlando Bloom apre la seconda serata in smoking. Voto: 8
La Mostra del Cinema di Venezia entra nel vivo con il red carpet della seconda giornata, che ospita l’anteprima di Bucking Fastard, pellicola in Concorso di Werner Herzog. Tra i primi a sfilare c’è Orlando Bloom, che sceglie la strada più classica: smoking nero, camicia bianca e papillon, con una spilla gioiello sul rever a dare un piccolo punto luce. Niente eccessi, niente trovate da red carpet a tutti i costi: solo un look pulito, elegante e molto hollywoodiano. Forse prevedibile, ma quando il completo cade così bene è difficile trovare qualcosa da contestare. Classico, sì. Noioso, no.