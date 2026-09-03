Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

IPA La borsa di Kendall Jenner a Venezia è già un must

È appena iniziata e già ci ha regalato una serie di look interessanti di cui prendere nota per i prossimi mesi. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arrivata alla sua 83esima edizione, come tradizione è l’occasione per scoprire nuovi film per i cinefili, e la fonte di ispirazione per pensare agli outfit di fine estate e a quelli dei prossimi mesi per le fashioniste.

Tra gli arrivi più attesi c’era quello di Kendall Jenner sempre al passo con le ultime tendenze e che non ha disatteso le aspettative. La modella ci ha regalato un look quiet luxury che ha il suo punto di forza in un accessorio: la maxi borsa da viaggio in suede.

Una scelta essenziale e sofisticata che va bene tanto per un weekend fuori porta che per uno stile effortless tutto cittadino.

Il minimalismo chic di Kendall Jenner

Ormai ad ogni sua apparizione in pubblico o sui social ci aspettiamo da Kendall Jenner una piccola chicca da cui prendere ispirazione. La cosa certa è che la modella guarda spesso al passato e dopo il suo compleanno a tema bedazzling che ha dato una spinta definitiva al trend tanto da essere imitato ovunque – anche dalla nostra Valentina Ferragni – Kendall ha deciso di tornare al suo tradizionale minimalismo che ce l’ha fatta tanto amare.

IPA

Appena sbarcata al Lido si è presentata in tutto il suo stile 90s fatto di pochi capi, semplici e ben studiati. Il completo total white formato da un top morbido senza maniche e pantaloni dal taglio sartoriale è stato valorizzato dalla maxi weekender bag in pelle scamosciata. Una scelta ben ponderata dato che la palette neutra della borsa e le linee pulite si adattano perfettamente al resto dell’outfit.

La weekender bag da usare anche in città

Negli ultimi anni le celebs ci hanno convinto a usare le mini bag, in alcuni casi perfino micro, perché si inserivano in quella tendenza del less is more che rendeva ogni outfit molto più elegante. Kendall Jenner ci dimostra come possiamo raggiungere lo stesso risultato anche con una maxi borsa se scelta con attenzione. La weekender bag firmata Chanel nonostante le dimensioni generose non stona affatto nel look della modella e la forza sta tutta nel tessuto in suede. Già visto, nella scorsa stagione si conferma la texture più amata anche per il prossimo inverno perché è morbido, quasi vellutato e dona un mood rilassato all’intero outfit. Ma a renderlo il vero punto focale del look è la scelta furba del colore. Il bianco del completo top e pantalone poteva essere abbinato con qualsiasi tonalità, ma Kendall Jenner ha deciso di rimanere fedele alla palette dei neutri scegliendo il tortora vivacizzato da manici in pelle intrecciata color cioccolato. Un equilibrio cromatico che nonostante la bag sia molto grande gioca con i contrasti ma risulta molto delicato.

La maxi weekender bag di Kendall Jenner in versione low cost

Con il suo animo street style e vacanziero la weekender bag di Kendall Jenner è la borsa da inserire nel nostro guardaroba. Online, infatti ci sono tantissime alternative alla maxi borsa di Chanel in versione low cost, senza rinunciare alla qualità dei materiali. Oltre al classico suede ci sono alternative in pelle, ecopelle o perfino in tela declinate su una palette di neutri che renderanno il tuo look sofisticato e pronto per il lido di Venezia.

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