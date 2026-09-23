GettyImages Uma Thurman alla sfilata di Prada sfoggia un look bon ton

L’estate è appena terminata, ancora non abbiamo fatto il cambio di stagione, ma già siamo alla ricerca delle tendenze che indosseremo il prossimo anno. A stimolare la nostra curiosità come sempre sono le Maison che presentano le loro collezioni in anteprima. Dopo aver preso appunti alla Fashion Week di New York e a quella di Londra, adesso è il momento di tornare a casa e guardare a quello che la Milano Fashion Week ha in serbo per noi.

Se prendiamo in considerazione l’esordio, di sicuro la settimana della moda milanese non ci deluderà. Ad aprire il balletto delle sfilate è stata Prada, più che sulle passerelle ad attirare la nostra attenzione è stato il front row dove tra star e celebs a brillare su tutte è stata Uma Thurman. L’attrice accompagnata dalla figlia Maya Hawke, ha messo a segno un outfit che di sicuro diventerà il nostro preferito nei prossimi mesi dove a risaltare, nel vero senso della parola, è stata la t-shirt a maniche corte rossa accesa. Un colore insolito in autunno, dove si cercano tonalità più calde, e proprio per questo sarà il capo basic che nessuna di noi sarà disposta a farsi sfuggire.

Il maglioncino basic e di carattere

L’attrice 56enne ci ha abituato a uno stile personale fatto di capi semplici ed essenziali che sanno far emergere tutta la sua eleganza concedendosi delle piccole libertà. Alla Milano Fashion Week Uma Thurman ha confermato il suo stile scegliendo un look firmato interamente Prada. Che si tratti di serate di gala o front row la palette dei neutri, con il nero in prima fila, è una certezza con cui è difficile sbagliare.

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La protagonista di Kill Bill, invece ha voluto osare indossando un maglioncino a girocollo a maniche corte e a costine. Un capo basic che la maggior parte delle volte passa inosservato se non fosse che Uma Thurman ha optato per la versione rossa. Non un rosso caldo, tendente al bordeaux, l’attrice si è affidata a una sfumatura vivace tipica della primavera e dell’estate, ma che va bene anche in autunno come ci ha lei stessa suggerito.

Il look bon ton di Uma Thurman

La t-shirt rossa di Uma Thurman pur essendo un capo basic può essere insidiosa da abbinare perché oltre al colore ha due dettagli a cui fare attenzione: lo scollo a girocollo leggermente più alto di quello che siamo abituati a vedere in una t-shirt e le maniche che hanno una lunghezza a metà tra quelle corte e quelle a tre quarti. Se non abbinati nel modo corretto potrebbero appesantire il look e renderlo troppo formale. Guardando a Uma Thurman la scelta più indovinata è abbinare il maglioncino a una gonna a pieghe lunga fino al polpaccio e leggermente a trapezio. Uno stile bon ton che diventa di carattere grazie alla scelta del colore. Anche in questo caso la soluzione più logica sarebbe stata quella di optare per il nero, l’attrice invece ha scelto una sfumatura di caramello, impreziosita da un bordo sull’orlo a contrasto sui toni del bronzo ramato. Una accostamento contemporaneo da cui possiamo prendere spunto in versione low cost.

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Infatti la gonna può essere sostituita facilmente da un pantalone a gamba larga sempre caramello, ma va bene anche marrone, bronzo o beige, che conserva lo stesso stile raffinato ma aggiunge la comodità dei pantaloni. A completare il look basta imitare Uma Thurman e scegliere slingback total black che donano quel tocco di raffinatezza quasi casuale che tutte noi cerchiamo nei nostri outfit.

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