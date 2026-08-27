Abbiamo trovato l'alternativa perfetta alle Birkenstock Boston: sono favolose e costano meno di 30 euro.

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Getty Images Le Jackie Clog di Dottor Scholl alternativa alle Birkenstock Boston a meno di 30 euro

Le Birkenstock Boston sono le scarpe più desiderate del momento. Chic, ma al tempo stesso comode, perfette da indossare per tutto il giorno e da abbinare a qualsiasi look. Peccato per il costo piuttosto alto (oltre i 100 euro quando non è in offerta su Amazon).

Ma se vi dicessimo che abbiamo trovato l’alternativa più economica? Rinunciare alle scarpe più amate non è necessario, basta scegliere il dupe giusto. Si tratta delle Jackie Clog di Dottor Scholl che ricalcano le caratteristiche e la silhouette di questa scarpa.

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Le Jackie Clog di Dottor Scholl sono perfette se ami lo stile Birkenstock, ma non vuoi affrontare questa spesa, puntando su una scarpa simile, ma con un prezzo molto più accessibile. Con lo sconto di Amazon infatti paghi queste calzature meno di 30 euro.

Comodissimo come una ciabatta, il modello Jackie Clog di Dottor Scholl è caratterizzato da una tomaia realizzata in pelle scamosciata e da un cinturino regolabile con fibbia metallica. L’estetica dunque è quella delle Birkenstock, mentre la qualità è quella del marchio Dottor Scholl che da sempre unisce design e funzionalità nelle sue scarpe, puntando su modelli non solo belli, ma anche capaci di offrire benefici per la postura e la salute del piede.

L’alternativa alle Birkenstock Boston costa meno di 30 euro

La prima caratteristica che salta all’occhio è senza dubbio l’estetica, ma questa scarpa è anche super pratica. Si infila e si toglie con un solo gesto, grazie alla struttura aperta sul tallone. Il cinturino inoltre consente di regolare la calzata a seconda delle necessità e della forma del piede.

La suola ha un effetto sughero che rende la scarpa elegante e chic, richiamando i materiali naturali. Il plateau invece slancia la figura, ma al tempo stesso regala una comodità senza pari, consentendo di indossare la scarpa per tutto il giorno. Il plantare all’interno è imbottito per donare un sostegno morbido e avvolgere il piede. Il modo perfetto per unire moda e benessere in una sola scarpa.

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Ma il bello di questo modello non sta solamente nella sua comodità. Le Jackie Clog di Dottor Scholl sono scarpe versatili che si possono sfoggiare in tutte le stagioni e sono perfette per accogliere l’autunno. Puoi usarle con il piede nudo, abbinandole a look leggeri, oppure puoi utilizzarle con i calzini quando le temperature si abbassano.

Si adatta a stili differenti, regalando sempre personalità e fascino incredibili. Puoi indossarle con un completo sartoriale per il lavoro, lasciando scoperta la caviglia per slanciare la silhouette. Sta benissimo con gonne svasate, corte oppure lunghe, donando uno stile disinvolto, ma raffinato.

Puoi usarle in ufficio, per muoverti in città, e nel tempo libero per una gita fuoriporta, con camicie oversize, pantaloni ampi e comodi. Quando le temperature scendono le Jackie Clog di Dottor Scholl sono la scelta ideale con cardigan leggeri, blazer, minigonne o jeans. Tutto questo spendendo meno di 30 euro: un affare davvero da non perdere per portarsi a casa una scarpa da sfoggiare sempre.

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