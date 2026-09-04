Sydney Sweeney, l’abito scintillante gioca con le trasparenze
Dopo il nero sofisticato di Matilda De Angelis, Sydney Sweeney cambia completamente registro e punta sulla luce. Per il party Armani a Venezia 83 sceglie un lungo abito grigio argento, aderente e ricoperto di micro applicazioni luminose che seguono la silhouette. Il dettaglio che cattura subito l’attenzione è però il tessuto leggerissimo, indossato senza reggiseno, che crea un effetto vedo-non-vedo molto sensuale. I capelli biondi lasciati sciolti e morbidi sulle spalle rendono il look ancora più glamour, in perfetto equilibrio tra eleganza da sera e provocazione.