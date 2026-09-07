Elisabetta Gregoraci arriva a Venezia 83: top di pizzo nero e pantaloni larghi

IPA Festival di Venezia 2026, i look vip del giorno: Elisabetta Gregoraci in total black, cambio d’abito per Pamela Anderson

Elisabetta Gregoraci sceglie il nero per il suo arrivo a Venezia 83, ma lo fa evitando la soluzione più prevedibile. Il suo look punta su un equilibrio più contemporaneo, giocato tra sensualità e rigore, con un top bustier in pizzo e un paio di pantaloni ampi e sartoriali. Una combinazione apparentemente semplice, ma studiata nei dettagli e soprattutto perfetta per quel momento della Mostra in cui il glamour comincia ben prima del red carpet.

Elisabetta Gregoraci a Venezia 83, il top di pizzo è protagonista

Per il suo arrivo a Venezia, Elisabetta Gregoraci costruisce l’intero outfit attorno a un top nero senza spalline, aderente e lavorato in pizzo. Il modello richiama chiaramente la lingerie, ma lo fa senza trasformare il look in qualcosa di eccessivamente scoperto o aggressivo. La struttura segue il busto, lasciando completamente libere spalle e décolleté, mentre il bordo superiore è disegnato dalle onde del pizzo, che spezzano la linea netta dello scollo e rendono il capo più prezioso.

È proprio la lavorazione del tessuto a fare la differenza. Il pizzo nero presenta motivi fitti e una leggera trasparenza sulla parte centrale del busto, illuminata da piccoli dettagli che riflettono la luce. Un effetto vedo-non-vedo che resta controllato grazie alla costruzione più coprente sul seno e alla palette total black. Sensuale, certo, ma senza quella sensazione di look studiato esclusivamente per attirare l’obiettivo.

La scelta del bustier funziona anche perché Gregoraci evita di caricarlo con una gonna importante o con altri elementi romantici. Al contrario, lo abbina a pantaloni dal taglio maschile, creando quel contrasto tra lingerie e sartorialità che da diverse stagioni è diventato uno degli accostamenti più interessanti del guardaroba serale.

Il nero, poi, aiuta a tenere insieme tutto. Un colore che in un contesto come Venezia potrebbe sembrare quasi una scelta di sicurezza, ma che qui viene movimentato proprio dalla differenza tra le texture: il pizzo lavorato e luminoso sopra, il tessuto compatto e opaco dei pantaloni sotto.

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I pantaloni larghi cambiano completamente il look

La parte più riuscita dell’outfit di Elisabetta Gregoraci è probabilmente il modo in cui il top viene bilanciato dai pantaloni. La silhouette è ampia, con vita alta e gamba larga che cade dritta fino a terra. Nessun modello skinny, nessun pantalone fasciato: la linea resta fluida e quasi severa, regalando al look un’attitudine decisamente più sofisticata.

Il punto vita diventa così lo snodo dell’intero styling. Il bustier aderente termina esattamente dove iniziano i pantaloni, evitando interruzioni visive e costruendo una figura slanciata. La parte superiore scoperta è piccola e aderente, quella inferiore acquista invece volume: una proporzione semplice che funziona particolarmente bene su di lei.

Ed è anche una soluzione intelligente per un arrivo veneziano. Le immagini al Lido, tra pontili, alberghi e photocall all’aperto, hanno ormai una grammatica tutta loro: richiedono look fotografici ma non necessariamente da première. Gregoraci sembra muoversi esattamente in questa zona di mezzo. È elegante abbastanza per l’occasione, sensuale quanto basta per attirare l’attenzione, ma non dà l’impressione di essersi già vestita per la serata di gala alle undici del mattino. E a Venezia non è sempre scontato.

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