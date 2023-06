Paloma Cuevas, la bellissima stilista che ha stregato Luis Miguel

Fonte: IPA Il figlio della stilista si sposa: al matrimonio esclusivo c’è anche Luis Miguel

Paloma Cuevas è la donna che ha fatto breccia nel cuore di Luis Miguel. La bellissima imprenditrice e stilista e il cantante hanno cercato di nascondere la loro relazione da occhi indiscreti, sebbene fosse stata già spoilerata dai tabloid, ma adesso non si nascondo più. Galeotto è stato un matrimonio, al quale hanno partecipato mostrandosi insieme per la prima volta.

Paloma Cuevas e Luis Miguel non si nascondono più

“Un passo importante per la loro relazione”, si legge in copertina su Hola, l’unico giornale che è riuscito nell’impresa ardua in cui finora avevano fallito tutti: fotografare insieme Paloma Cuevas e Luis Miguel. È da tempo che i tabloid parlano della relazione tra il celebre cantante e l’imprenditrice, ma mai prima d’ora ne erano state raccolte le “prove”.

Non è un segreto che i due abbiano partecipato allo splendido matrimonio del figlio di Rosa Clará, celebrato lo scorso 2 giugno a Parigi, ma per evitare di alimentare ulteriori voci la coppia aveva preferito arrivare all’evento separatamente, senza mai apparire l’una al fianco dell’altro.

Era inevitabile la presenza di Paloma Cuevas all’evento, vista la sua grande amicizia con la stilista di abiti da sposa: era splendida nel suo abito azzurro da principessa, con un lungo mantello a coprirle le spalle e i lunghi capelli castani sciolti in onde morbide. Per Luis Miguel, presente esclusivamente al party prematrimoniale, è stata invece la prima apparizione dopo diverso tempo e il suo viso smagrito aveva messo in allarme i fan, preoccupati per le sue condizioni di salute.

La verità è che il celebre cantante è in perfetta forma e, oltre all’adrenalina per il nuovo tour con cui si prepara a girare il mondo, non è difficile pensare che a influire sul suo evidente buonumore sia proprio la vicinanza della compagna.

Paloma Cuevas e Luis Miguel, un amore scritto nel destino

Imprenditrice di successo e stilista, nonché ex modella di grande bellezza, Paloma Cuevas ha vissuto una lunga relazione con il celebre torero spagnolo Enrique Ponce. La coppia è stata insieme dal 1996 fino a tre anni fa circa, quando ha deciso di separarsi per poi divorziare appena un anno dopo. Da questa unione sono nate due figlie, Paloma e Blanca, che oggi hanno rispettivamente 16 e 12 anni e che vivono con la madre e il nonno in una grande fattoria a Jaén.

La Cuevas ha sempre cercato di donar loro tutta la serenità che ogni figlio merita, anche dopo una separazione. Probabilmente anche per tale ragione ha preferito non gettare in pasto al gossip la sua nuova relazione con Luis Miguel che per circa un anno è rimasta lontana dai riflettori. Non sono mancate le paparazzate – inevitabili, data l’entità del personaggio – in cui la coppia ha mostrato di avere un gran feeling e di fare sul serio. Più volte il cantante ha trascorso molto tempo con le figlie dell’imprenditrice, disegnando un quadretto familiare idilliaco.

Talvolta il destino ha in serbo delle belle sorprese e sembra proprio il caso di Paloma Cuevas e Luis Miguel. I due si conoscono da una vita, come si legge su Hola, e sin da bambini sono rimasti amici continuando a sentirsi e frequentarsi regolarmente, anche mentre erano impegnati ognuno con le rispettive carriere e vicende amorose.