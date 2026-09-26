Elisabetta Canalis a Verissimo, le parole su Maria prima di Tu Sì Que Vales: “Scelte di vita diverse”

Ormai la nuova stagione televisiva è ufficialmente iniziata: il 3 ottobre ricominciano ben due programmi che ci tengono compagnia verso l’inverno, ovvero Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales, e a condurre quest’ultimo ritroviamo Elisabetta Canalis, tra le showgirl più amate della televisione. A Verissimo, ha parlato di questa esperienza che l’ha portata a riavvicinarsi a Maria De Filippi.

Elisabetta Canalis a Verissimo, le parole su Maria De Filippi

Il 3 ottobre torna Tu Sì Que Vales nel palinsesto di Canale5. E come ogni sabato sera, la sfida di ascolti tra TSQV e Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, si fa più intensa che mai. La grande novità di questa stagione di Tu Sì Que Vales, oltre al ritorno di Belen Rodriguez in un ruolo inedito, è l’arrivo di Elisabetta Canalis alla conduzione.

Come da prassi, non poteva mancare l’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin: è un periodo d’oro per la conduttrice e showgirl, e si è confessata sugli amori, sulla fine della sua storia con l’ex marito Brian Perri, sull’amicizia ormai finita con Maddalena Corvaglia. E dell’orgoglio che prova per la figlia Skyler, che è tanto simile a lei.

Sull’esperienza a Tu Sì Que Vales la Canalis ha riferito di aver ritrovato tante persone con cui aveva già lavorato in passato. E nel suo passato c’è stato anche un incontro con Maria De Filippi. “Avevo conosciuto anche Maria, però poi sai, scelte di vita diverse: io sono partita, insomma, è successo che ci siamo ritrovate professionalmente, quindi sto vivendo questa avventura che mi ha portato qui oggi”.

Su Tu Sì Que Vales: “Sarà una super edizione”

Non appena si è accomodata sullo sgabello di Silvia Toffanin, si è subito parlato del programma. Dove – ha assicurato la conduttrice “vedremo dei numeri incredibili, sarà una super edizione”. Rispondendo alla Toffanin, ha detto: “È un bel momento, sono molto felice. Sono contentissima di questo incontro professionale con Maria. Sono contenta di rivedere le persone con cui ho sempre lavorato quando ho iniziato a fare televisione”.

Un nome su tutti? Quello di Paolo Bonolis, per esempio. “Paolo è stato uno dei co-conduttori di Striscia che mi ha battezzata insieme a Luca Laurenti, con Sabrina ho fatto Natale a New York, Rudy lo conoscevo personalmente, Luciana attraverso vari programmi televisivi”. Alla fine, è stato come tornare un po’ in famiglia.

Elisabetta Canalis “eterna single” felice

Per il resto, la Canalis non ha alcuna intenzione di passare per la donna con il cuore infranto: “Delusioni ne ho avute, ma ne ho anche date tante”. La sua intervista da Silvia Toffanin l’ha portata a confessarsi sul suo stato sentimentale oggi: si risposerebbe, con l’uomo giusto, ma si è anche definita una “eterna single”. Si è aperta sul legame con la figlia Skyler: “Vivo da sola con lei (sta anche con il padre), ma devo stare attenta a non avere un rapporto da sorella”. Il suo sogno? Sentirsi dire una frase, un giorno, proprio da Skyler: “Sono contenta, sono fiera della mia mamma”.