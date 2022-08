Attilio Fontana, cosa fa oggi l’ex dei “Ragazzi Italiani”

Fonte: ANSA Attilio Fontana, ex dei Ragazzi Italiani e vincitore di Tale e Quale Show

Gli anni Novanta sono stati il momento d’oro per le boyband. Chi c’era senza dubbio lo ricorda bene: gruppi vocali che, sulla scia delle più celebri star internazionali, si trasformavano in fucine di idoli per le ragazzine del tempo. Tra questi non possiamo dimenticare i Ragazzi Italiani che, con tanto di partecipazione al Festival di Sanremo, sono rimasti nella storia della musica leggera italiana. Un successo esploso all’improvviso, seppur sfumatosi dopo appena una decina d’anni. E dopo? I cantanti hanno preso strade diverse e tra questi si parla ancora oggi di Attilio Fontana, il bel tenebroso dagli occhi blu che ha scelto la carriera da attore.

Attilio Fontana, il grande successo coi Ragazzi Italiani

Forse non tutti lo ricordano, ma Attilio Fontana non faceva parte della formazione originale dei Ragazzi Italiani. Il gruppo canoro non era ancora conosciuto al grande pubblico e la prima occasione ghiotta arrivò proprio dopo l’arrivo di Attilio: era il 1996 e i Ragazzi Italiani vennero intercettati niente meno che da Maria De Filippi per il suo Amici (non il talent, bensì il talk show).

Poi si sono susseguite tante apparizioni televisive, sia a Mediaset che in Rai, finché i Ragazzi Italiani non hanno firmato il primo contratto discografico, pubblicato il primo album e partecipato al Festival di Sanremo nel 1997. La gara non ebbe per loro l’esito sperato, collezionando un 18esimo posto senza infamia né lode, ma alla fine è il pubblico che decreta il reale successo di una canzone e la loro Vero Amore da quel momento è rimasta una delle canzoni più celebri di sempre.

Attilio Fontana ha vissuto il momento d’oro dei Ragazzi Italiani, contribuendo a un successo che ha portato la boyband in giro per il mondo tra tour e concerti, oltre che alla pubblicazione di nuovi album. Infine ha deciso di lasciare la formazione canora nel 2000 e da lì la sua vita ha preso una strada diversa, ma senza dimenticare l’amore per la musica.

Una carriera tra musica e recitazione

Dal 2000 in poi Attilio Fontana ha scelto di intraprendere una carriera da solista e cantautore, affiancandovi quella passione per la recitazione che non si è mai affievolita. Da ragazzo era stato uno dei volti più amati dei fotoromanzi ma è sul palcoscenico che ha sempre dato il meglio di sé. In teatro ha preso parte a diversi musical come Tosca amore disperato di Lucio Dalla, l’evergreen Hair e Il Pianeta Proibito con Lorella Cuccarini. Poi nel 2018 ha scritto e interpretato Actor Dei, un musical dedicato alla vita e alle opere di San Pio da Pietrelcina, dedicandosi nel frattempo anche a ruoli in film e fiction televisive (ha recitato anche in Don Matteo).

La vittoria a “Tale e Quale Show” e l’amore per Clizia Fornasier

Una delle ultime avventure di Attilio Fontana sul piccolo schermo risale al 2013, quando Carlo Conti lo ha voluto nel cast della terza edizione di Tale e Quale Show. E il programma è stato l’occasione per vedere all’opera il grande talento dell’artista, che si è distinto da tutti gli altri concorrenti al punto tale da aggiudicarsi la vittoria.

Ma se è vero che ha sollevato con orgoglio il trofeo del talent, d’altra parte la vittoria più grande è stato l’incontro con la donna della sua vita. Proprio in quell’edizione di Tale e Quale Show l’attore ha conosciuto Clizia Fornasier, con la quale vive una splendida e solida storia d’amore e in qualche occasione ha anche collaborato a una delle sue produzioni musicali. Attilio e Clizia non si sono mai sposati, ma hanno costruito insieme una bella famiglia e avuto i figli Blu Francesco Pio, nato nel 2016, e Mercuzio, nato nel 2019.

Attilio Fontana e i problemi di salute

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Attilio Fontana, lontano dalla tv già da tempo, per via di un post condiviso sul suo profilo Instagram, dove si mostra col volto provato disteso su un letto d’ospedale. L’immagine e le parole dell’attore hanno subito mandato i fan in allarme, ma lui stesso qualche ora dopo ha tenuto a precisare che non era sua intenzione causare troppa preoccupazione: “Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato. Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici”.