Don Matteo 14: “Basta tira e molla”. Maria Chiara Giannetta (e Lastrico) verso l’addio

Fonte: Ansa “Don Matteo”, i personaggi che hanno fatto la storia della fiction

La prossima stagione di Don Matteo è destinata a salutare due grandi protagonisti di questi ultimi anni di messa in onda. Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che interpretano rispettivamente il capitano Anna Olivieri e il Pubblico Ministero Marco Nardi, dicono addio alla fiction Rai. La scena finale del loro bacio rappresenta dunque un ultimo saluto al pubblico, con i due attori che confermano l’intenzione di non proseguire: il motivo della scelta.

Don Matteo 14, Giannetta e Lastrico verso l’addio: le loro parole

Don Matteo negli ultimi anni ha visto intrecciarsi molteplici dinamiche e i rapporti tra i protagonisti si sono fatti sempre più intricati. Anche Anna Olivieri e Marco Nardi, rispettivamente il capitano e il Pubblico Ministero della fiction Rai, hanno appassionato il pubblico con un amore mai realmente esploso, se non nella scena finale dell’ultima stagione. Il loro bacio, rimasto lì in sospeso, ha sancito ufficialmente il sentimento che li ha da sempre legati, nonostante i continui tira e molla che hanno contraddistinto le ultime tre stagioni.

Ora Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, che interpretano proprio Anna e Marco nella serie tv, sono pronti a dire addio. Intervistati dal settimanale Tv Mia, i due attori hanno confermato l’intenzione di non proseguire la collaborazione con la fiction Rai. “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale” ha spiegato l’attrice, chiudendo dunque le porte a un suo possibile ritorno sul set. Set che invece la vedrà nuovamente protagonista su Rai1 con la nuova stagione della fiction Blanca, come spiegato anche dallo sceneggiatore Mario Ruggeri: “Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la realtà”.

Conferma dell’addio della coppia arriva anche da Maurizio Lastrico: “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla“.

Don Matteo 14, Anna e Marco ai saluti dopo l’ultimo bacio

I fan dovranno dunque mettersi il cuore in pace: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta non rientreranno più nel cast di Don Matteo, che li ha visti recitare assieme dal 2018. E così Anna e Marco salutano per sempre, consapevoli di aver fatto sognare il pubblico con il loro mai realmente dichiarato amore, esploso sul finale di stagione con un bacio sorprendente. L’intenzione, dunque, è quella di evitare nuovi tira e molla nella coppia o inventare nuove dinamiche per mandare avanti la loro storia d’amore: quel bacio rappresenta il perfetto lieto fine che tutti hanno sognato.

Intanto Don Matteo non si arresta, non abbandona il suo pubblico e si prepara al ritorno in tv con la quattordicesima stagione. Tornerà protagonista sul piccolo schermo l’intrigante figura di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, che ha subito fatto breccia nel cuore dei telespettatori nonostante la pesante eredità ricevuta da Terence Hill, volto simbolo della fiction. E, assieme a lui, torneranno nuove storie, nuove sorprese e nuovi colpi di scena.